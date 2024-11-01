C harfi ile başlayan eşya isimleri

Z harfi ile başlayan eşya isimleri merak konusu oluyor. Günlük hayatta kullanılan birçok eşya, farklı harflerle başlayabilir ve Z harfiyle başlayan bazı eşyalar da ilgi çekmektedir. Örneğin, zımba kağıtları birleştirmek için kullanılan bir ofis malzemesidir. Zil ise kapı veya uyarı amaçlı kullanılan bir araçtır. Ayrıca, züccaciye mağazalarında satılan çeşitli mutfak eşyaları bu kategoriye dahil edilebilir. Z harfi ile başlayan eşya isimleri arasında, zımpara ve zincir de yer alır. Peki Z harfi ile başlayan eşya isimleri hangileri? İşte Z harfiyle başlayan eşya adları…