C harfi ile başlayan eşya isimleri

C harfiyle başlayan eşyalar, sadece günlük hayatta kullanılan nesnelerle sınırlı değildir. Çanta, çatal, çaydanlık gibi Ç harfiyle başlayan ancak telaffuzunda C sesi veren eşyalar da bu kategoriye dahil edilebilir. Ayrıca, bazı teknik terimler veya özel alanlarda kullanılan, C harfiyle başlayan birçok farklı eşya da bulunmaktadır. Bu durum, C harfinin Türkçe alfabesindeki yaygınlığı ve farklı kelimelerde kullanılma sıklığıyla açıklanabilir.