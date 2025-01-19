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N harfiyle başlayan şehirler

N harfiyle başlayan şehirler

17:1419/01/2025, Pazar
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N harfiyle başlayan şehir isimleri
N harfiyle başlayan şehir isimleri

N harfiyle başlayan şehirler ve N harfi ile başlayan şehir isimleri, coğrafya meraklılarının sıkça araştırdığı konular arasında yer alır. Türkiye'de Nevşehir, Niğde gibi şehirler bu harf ile başlarken, dünya çapında Nairobi, New York gibi önemli şehirler dikkat çekiyor. Bu şehirler, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. N harfiyle başlayan şehir isimlerini ayırmak için listelere göz atabilirsiniz. İşte N harfi ile başlayan şehir isimleri.

N harfiyle başlayan şehirler ve N harfi ile başlayan şehir isimleri, coğrafya meraklılarının sıkça araştırdığı konular arasında yer alır. Türkiye'de Nevşehir, Niğde gibi şehirler bu harf ile başlarken, dünya çapında Nairobi, New York gibi önemli şehirler dikkat çekiyor. Bu şehirler, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. N harfiyle başlayan şehir isimlerini ayırmak için listelere göz atabilirsiniz. İşte N harfi ile başlayan şehir isimleri.

N harfiyle başlayan şehirler, coğrafyanın farklı köşelerinde yer alan ve zengin kültürlere ev sahipliği yapan yerleşim yerleridir. Bu şehirler, isimlerindeki ortak harfin ötesinde, tarihsel, kültürel ve doğal güzellikleriyle de dikkat çekerler. Türkiye'de Nevşehir ve Niğde gibi iki önemli şehir bu harfle başlar. Peki N harfiyle başlayan şehirler hangileri? N harfiyle başlayan şehirler şu şekildedir:

Türkiye'deki N harfiyle başlayan şehirler:

Nevşehir

Niğde

Dünyadaki N harfiyle başlayan şehirler:

New York (ABD)

Nairobi (Kenya)

Napoli (İtalya)

Nantes (Fransa)

Güzel (Fransızca)

Nagoya (Japonya)

Yeni Delhi (Hindistan)

Nouakchott (Moritanya)

Nürnberg (Almanya)

Nançang (Çin)


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