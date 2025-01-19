N harfiyle başlayan şehirler ve N harfi ile başlayan şehir isimleri, coğrafya meraklılarının sıkça araştırdığı konular arasında yer alır. Türkiye'de Nevşehir, Niğde gibi şehirler bu harf ile başlarken, dünya çapında Nairobi, New York gibi önemli şehirler dikkat çekiyor. Bu şehirler, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. N harfiyle başlayan şehir isimlerini ayırmak için listelere göz atabilirsiniz. İşte N harfi ile başlayan şehir isimleri.