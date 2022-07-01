NATO ülkeler listesi: NATO'da hangi ülkeler var?

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de dün kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakatla, NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan iki ülke Türkiye'nin şartlarını yerine getirme sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Diplomatik bir zaferdir" sözleriyle anlattığı mutabakatın ardından NATO kuruluşu, NATO ülkeleri gibi başlıklar merak kazandı. Peki NATO nedir, NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte NATO'ya dair detaylar...

NATO NEDİR?

NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization." Türkçesi ise "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı." NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilat şu anda 30 üyeye sahip askeri bir teşkilat şeklinde.

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NATO'NUN TEMEL GÖREVİ NEDİR?

Politik ve askeri vasıtalarla üye ülkelerin özgürlüǧünü ve güvenliǧini temin etmek.

NATO üyesi olan bir devlete NATO üyesi olmayan bir devlet tarafından gerçekleşen herhangi bir saldırıda, diğer NATO üyeleri ortak bir şekilde kendi taraflarında bulunan üyeye ortak bir şekilde savunma yapmaktadır.

Belçika'nın başkentinde yani Lüksemburg'da yer almaktadır.

NATO HANGİ ÜLKEYE KARŞI KURULDU?

Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 17 Mart 1948'de imzalanan ve Soğuk Savaş'ın başındaki Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma antlaşması olan Brüksel Antlaşması, NATO'nun kuruluşunun öncüsü olarak değerlendirilmektedir.

NATO'YA ÜYE KAÇ ÜLKE VAR?

NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor.

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TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?

NATO-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin, NATO üyesi olmak için girdiği Kore Savaşı ile 1952 yılında başladı.

Türkiye, 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı.

Türkiye böylece 12 kurucu üye ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz'den sonra Yunanistan'la birlikte İttifak'ın 3. yılında NATO üyesi oldu.

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NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ? İŞTE NATO'YA ÜYE ÜLKELER (TARİHE GÖRE)

BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949) BELÇİKA (1949) BİRLEȘİK KRALLIK (1949) DANİMARKA (1949) FRANSA (1949) HOLLANDA (1949) İTALYA (1949) İZLANDA (1949) KANADA (1949) LÜKSEMBURG (1949) NORVEÇ (1949) PORTEKİZ (1949) TÜRKİYE (1952) YUNANİSTAN (1952) ALMANYA (1955) İSPANYA (1982) ÇEK CUMHURİYETİ (1999) MACARİSTAN (1999) POLONYA (1999) BULGARİSTAN (2004) ESTONYA (2004) LETONYA (2004) LİTVANYA (2004) ROMANYA (2004) SLOVAKYA (2004) SLOVENYA (2004) ARNAVUTLUK (2009) HIRVATİSTAN (2009) KARADAǦ (2017) KUZEY MAKEDONYA (2020)

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AZERBAYCAN NATO ÜLKESİ Mİ?

Azerbaycan, NATO üyesi olmayan ancak üyelik müzakereleri yürüten ülkeler arasında yer almaktadır.

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NATO GENEL SEKRETERİ KİMDİR?

NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün en yetkili çalışanı olarak görev yapan bir diplomattır. Genel Sekreter ittifakın çalışmalarını koordine eder ve Kuzey Atlantik Konseyi'nin başıdır. Mevcut Genel Sekreter daha önce Norveç başbakanı olan Jens Stoltenberg'dir.

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JENS STOLTENBERG KİMDİR?

Jens Stoltenberg, (d. 16 Mart 1959), Norveçli siyasetçi ve NATO'nun 13. Genel Sekreteri.

2002'de Norveç İşçi Partisi'nin Başkanı oldu. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg, İşçiler'in Gençlik Birliği'nde Başkan ve 1990'dan 1992'ye kadar İşçi Partisi'nin Oslo kolunda görevliydi. 2000-2001 yılları arası ve tekrar 2005-2013 yılları arası Norveç başbakanı olarak görev yaptı.

Kariyeri

Oslo seçimlerinde 1993 yılında milletvekili seçilerek, Brundtland'ın Bakanlar Kurulunda 1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. 1993 ile 1996 yılları arasında Sanayi Bakanı olarak görev yaptı. 1996 yılında Brundtland'ın istifasının ardından, Thorbjorn Jagland, İşçi Partisi lideri seçildi ve Başbakan oldu. Stoltenberg, Maliye Bakanı olarak atandı. Jagland ve tüm Hükûmet istifa ettiği zaman, 17 Ekim 1997 yılına kadar bu pozisyonda görev yaptı. Parlamentoda muhalefette iken, enerji meseleleri üzerine daimi komitelerde görev yaptı. İlk Bondevik'in Bakanlar karşı bir güven hareketi takiben Stoltenberg, Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olmasına rağmen, 3 Mart 2000 tarihinde Norveç başbakanı tayin edildi ama parti lideri değildi.

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Başbakan olarak ikinci bir dönem için 2009 yılında yeniden seçildi, ancak 2013 yılında üçüncü bir dönem için seçimleri kaybetti.

NATO ORTAKLIKLARI NELER?

• Barıș için ortaklıklar: Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Finlandiya, Gürcistan, İrlanda, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Malta, Moldova Cumhuriyeti, Rusya, Sırbistan, İsveç, İsviçre, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan.

• Akdeniz Diyaloğu: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Moritanya, Fas, Tunus.

• İstanbul İș Birliǧi Girișimi: Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleșik Arap Emirlikleri.

• Küresel ortaklar: Afganistan, Avustralya, Kolombiya, Irak, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Moǧolistan, Yeni Zelanda, Pakistan.

• Diǧer uluslararası kurulușlar: Öncelikli olarak Birleșik Devletler, Avrupa Birliǧi, Avrupa Güvenlik ve İș Birliği Teșkilatı.

Ortak ülkeler, üye ülkelerle aynı karar verme yetkisine sahip deǧildir.

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