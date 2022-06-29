NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de dün kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi.

Anlaşma büyük yankı uyandırdı

Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı. Dünya basınından çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları, İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye geniş yer ayırdı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı.

#CANLI NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yapıyor. https://t.co/PF7MNChE0Z

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'Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı'

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yayınlanan bildiriyle İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldıklarını duyurdu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başlıkları:

Ukrayna'ya desteğimiz sürecek. Rusya savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çekilmeli.

Yeni stratejik konsept benimsendi. Rusya tehdidine dikkat çekildi.

Acil müdahale gücümüzü 300 bine çıkaracağız.

İttifak bildirisinde katılım protokollerinin imzalanması kararlaştırıldı.

Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.

En hızlı katılım süreçlerinden birini yaşıyoruz. Bundan sonrası için de onaylama süreçleri olacak. dolayısıyla hızlı gelişti, bundan sonra müttefiklerimizin de onaylayacağını düşünüyorum.

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