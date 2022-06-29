Dünya NATOdan İsveç ve Finlandiyaya üyelik daveti
AVRUPA

NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'de önemli açıklamalarda bulundu. Yayınlanan NATO bildirisiyle İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldıklarını duyuran Stoltenberg, "Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
NATOdan İsveç ve Finlandiyaya üyelik daveti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de dün kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi.

Anlaşma büyük yankı uyandırdı

Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı. Dünya basınından çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları, İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye geniş yer ayırdı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı.

#CANLI NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yapıyor. https://t.co/PF7MNChE0Z

Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
OYNAT 00:54
Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.

'Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı'

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yayınlanan bildiriyle İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldıklarını duyurdu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başlıkları:

Ukrayna'ya desteğimiz sürecek. Rusya savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çekilmeli.

Yeni stratejik konsept benimsendi. Rusya tehdidine dikkat çekildi.

Acil müdahale gücümüzü 300 bine çıkaracağız.

İttifak bildirisinde katılım protokollerinin imzalanması kararlaştırıldı.

Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.

En hızlı katılım süreçlerinden birini yaşıyoruz. Bundan sonrası için de onaylama süreçleri olacak. dolayısıyla hızlı gelişti, bundan sonra müttefiklerimizin de onaylayacağını düşünüyorum.

Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi Akşener'i rahatsız etti
GÜNDEM
Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi Akşener'i rahatsız etti

NATO liderlerinden aile fotoğrafı: Madrid'deki kritik zirve başladı
DÜNYA
NATO liderlerinden aile fotoğrafı: Madrid'deki kritik zirve başladı

Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu
FOTOĞRAF 17
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NATO Liderler Zirvesi İspanya`nın Başkenti Madrid`de başladı.<br>
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Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi.
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Tokalaşan iki lider daha sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte gazetecilere poz verdi.
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İki lider daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson`un yanına geçip ayak üstü sohbet etti.
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Johnson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan`la sohbet esnasında \"Çok güzel\" ifadesini kullandığı anlara ait video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
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Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu
NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında yaşanan samimi sohbet fotoğraflara yansıdı. Sohbet sırasında Johson'un "Çok güzel" ifadesini kullandığı anlara ait video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.


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