NATO liderlerinden aile fotoğrafı: Madrid'deki kritik zirve başladı

NATO Liderler Zirvesi İspanya'nın Başkenti Madrid'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi’nin yapılacağı yerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Erdoğan ve Biden'den samimi sohbet

NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden bir araya geldi. Tokalaşan iki lider daha sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte gazetecilere poz verdi.

İki lider daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanına geçip ayak üstü sohbet etti.

Erdoğan daha sonra NATO Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı.

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Zirvede; Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.

Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek.

Gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak. Erdoğan zirvedeki ilk ikili görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme daha gerçekleştirecek.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü