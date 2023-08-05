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Nicolas Pepe kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’de sezonun açılmasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Arsenal forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Nicolas Pepe çalışmaları hızlandırdı. Hem sağ kanat hemde forvet olarak oynayabilen oyuncu için Beşiktaş yönetimi temas halinde. Alınan bilgilere göre Pepe'nin de Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi. Peki, Nicolas Pepe kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

14:22 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nicolas Pepe kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Pepe kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Hem Avrupa hem de Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin gecikmesi nedeniyle oluşan taraftar tepkisini ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Bu bağlamda bir çok isimle görüşen siyah-beyazlılarda, transferi en yakın isimler Alex-Oxlade Chamberlain ve Nicolas Pepe. Peki, Nicolas Pepe kimdir? İşte detaylar.

NİCOLAS PEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nicolas Pepe, Fildişi Sahilli asıllı profesyonel bir futbolcudur. İşte Nicolas Pepe'nin kısa biyografisi:

Adı:
Nicolas Pepe
Doğum Tarihi:
29 Mayıs 1995
Doğum Yeri:
Mantes-la-Jolie, Fransa
Kariyeri:

Nicolas Pepe, futbol kariyerine Fransa'da amatör kulüplerde oynayarak başladı. Daha sonra 2012 yılında Fransız kulübü Poitiers FC'de profesyonel futbol hayatına adım attı. 2013 yılında Angers SCO'ya transfer oldu ve burada önemli bir performans sergileyerek dikkat çekti.

2017 yazında Ligue 1 ekibi Lille OSC'ya transfer oldu ve burada futbol kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Lille OSC formasıyla 2018-2019 sezonunda müthiş bir performans sergileyerek 22 gol atarak Ligue 1'in en golcü futbolcusu oldu ve ligin en değerli futbolcularından biri haline geldi.

Nicolas Pepe'nin bu etkileyici performansı onu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına soktu ve 2019 yazında İngiliz kulübü Arsenal'a transfer oldu. Arsenal, Pepe'yi büyük bir transfer ücretiyle (kulüp tarihinin en yüksek transfer ücretlerinden biri olarak) kadrosuna katmıştır.


#Nicolas Pepe
#Beşiktaş
#Arsenal
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