"Nisan ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek 2024 Nisan ayı ödemeleri ayın kaçında yatıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, nisan ayında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödenen SED yardımları için nisan ayı ödeme tarihleri belli oldu. Peki Nisan ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek 2024 Nisan ayı ödemeleri ayın kaçında yatıyor?

SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?





Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.





Nisan ayına ilişkin ödemeler 8 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMALARI





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.





Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için SED ödemesinde bulunduklarını belirtti.





Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon lira tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz." bilgisini verdi.



