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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonucu sorgulama

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonucu sorgulama

11:322/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 114. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuç takvimi merak konusu oldu. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Sonuçların, sınav kılavuzunda belirtilen takvime göre Mayıs ayı ortasında ilan edilmesi bekleniyor. Saat bilgisi henüz netlik kazanmasa da, sonuçların sabah saatlerinden itibaren erişime açılması öngörülüyor.

114.DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü uygulanmıştı. Sınava katılan adayların sonuçları 2 Mayıs Cuma günü açıklanıyor.

Sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden adaylarla paylaşılacak. Sorgulama işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki sınav sonuçları sekmesinden yapılabilecek.

Sınav sonuçlarına itirazlar ise 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak. İtiraz sonuçları 9 Mayıs'ta açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabilecek. EGM'nin ana sayfasında yer alan "Özel Güvenlik" sekmesinden ilgili sınav dönemine ait sonuç ekranına yönlendirme yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşmaları mümkün olacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

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