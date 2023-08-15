Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı. TBMM 23., 24., 25., 26. ve 27. Dönem Bartın Milletvekilidir. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı oldu. 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine de yeni Adalet Bakanı olarak görevlendirildi. Peki Yılmaz Tunç nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Yılmaz Tunç hayatı ve biyografisi.