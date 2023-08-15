|
Özgün

Oktay Saral kimdir?

Oktay Saral, 18 Mart 1967 tarihinde doğdu. 1999 yılında Of Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. Of Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı, Ofspor Kulübü Başkanlığı, Kızılay Of Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti İstanbul milletvekili olarak seçilen Saral, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. İşte Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olan Oktay Saral’ın hayatı.

16:42 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkan Baş Danışmanı Oktay Saral

Cumhurbaşkan Baş Danışmanı Oktay Saral

Oktay Saral, 18 Mart 1967 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Oktay Saral, serbest inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1999-2011 yılları arasında Of belediye başkanlığı ve 2011-2015 yılları arasında 24. dönem İstanbul milletvekilliği yaptı.

Oktay Saral şuan ne iş yapıyor, hangi görevde?

Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Oktay Saral, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

#Oktay Saral
#Oktay Saral hayatı
#Cumhurbaşkan Baş Danışmanı Oktay Saral
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Motosiklet modelleri ve fiyatları