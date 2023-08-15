Cumhurbaşkan Baş Danışmanı Oktay Saral
Oktay Saral, 18 Mart 1967 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Oktay Saral, serbest inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1999-2011 yılları arasında Of belediye başkanlığı ve 2011-2015 yılları arasında 24. dönem İstanbul milletvekilliği yaptı.
Oktay Saral şuan ne iş yapıyor, hangi görevde?
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Oktay Saral, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.