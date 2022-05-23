Özgün Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre ikinci dönemin bitiş tarihi
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Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre ikinci dönemin bitiş tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 eğitim öğretim takvimi içerisinde okulların kapanma tarihini duyurmuştu. Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenciler "Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz dönem sömestr tatili karnelerini alan öğrenciler, şimdilerde ise yıl sonu karne heyecanını yaşıyorlar. Peki, karneler ne zaman, hangi tarihte verilevek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimine göre bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapacak? İkinci dönem karneleri ne zaman verilecek?
Karnelerin verileceği tarih

Okullarda karne günü için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre verilecek olan karneler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin de sonu anlamına gelecek. Peki, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmıştı.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de tamamladılar. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü karneler alınacak.

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