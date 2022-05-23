Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre ikinci dönemin bitiş tarihi

Okullarda karne günü için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre verilecek olan karneler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin de sonu anlamına gelecek. Peki, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmıştı.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de tamamladılar. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü karneler alınacak.