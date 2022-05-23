Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre ikinci dönemin bitiş tarihi Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 eğitim öğretim takvimi içerisinde okulların kapanma tarihini duyurmuştu. Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenciler "Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz dönem sömestr tatili karnelerini alan öğrenciler, şimdilerde ise yıl sonu karne heyecanını yaşıyorlar. Peki, karneler ne zaman, hangi tarihte verilevek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimine göre bu soruların yanıtı...

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