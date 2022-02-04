Oya Ersoy kimdir? HDP'li Oya Ersoy TBMM'de ne dedi, İslam'a hakaret mi etti?

Oya Ersoy kimdir? sorusu gündeme geldi. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de gerçekleştirdiği konuşması büyük tepki çekti. Ersoy'un, Regaib gecesinde yaptığı konuşmasında dine ve İslam'a hakaret etmesi büyük tepkilere yol açtı.

OYA ERSOY NE DEDİ?

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de yaptığı konuşmada dini hükümlere ve Osmanlı Devleti'ne yönelik hakaretlerde bulundu. HDP'li Oya Ersoy'un yaptığı konuşmanın Regaip Kandili gecesi olmasının planlı olabileceği de gündeme gelirken, Ersoy'a sosyal medyadan tepki yağdı.

HDP'li Oya Ersoy konuşmasında "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz." ifadelerini kullandı. REKLAM

OYNAT 00:46 HDP'li Oya Ersoy kandil gecesi haddi aştı: TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret HDP vekili Oya Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada, İslam dinini ve Müslümanları hedef aldı. AK Parti iktidarına 'gerici' diyen Ersoy, 'Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir.' ifadelerini kullandı. HDP vekilinin skandal açıklamalarına AK Parti'li vekiller sert şekilde tepki gösterdi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Bu mübarek günde İslam'a hakaret edemezsiniz, yazıklar olsun sana' dedi. BiP'te paylaş

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"HAKARET EDEMEZSİN"



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "İslam’a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar." ifadelerini kullandı. Ersoy'un konuşma yaptığı esnada TBMM'de bulunan AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç "Buna nasıl müsaade ediyorsunuz Başkanım ya? Sayın Başkan, buna müsaade edemezsiniz." diyerek TBMM Başkanı'na Ersoy'un konuşmasının sonlandırılmasını talep etti. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise "Sen kabul etmeyebilirsin, inanmayabilirsin ama hakaret edemezsin. Tek sermayeniz saldırmak ve böyle hakaret etmek, başka bir şey yok" sözleriyle Ersoy'a yüklendi.

OYA ERSOY KİMDİR?

Oya Ersoy 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Oya Ersoy, Halkevleri’nin önceki dönem Genel Başkanıdır.

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