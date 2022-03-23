​E-Ticaret Sitelerinde kullanıcı deneyiminin önemi

Bir e-ticaret sitesinde, alışveriş yapanlara en iyi deneyimi sağlamak için potansiyel sorunlu noktaları, bunların nasıl çözülebileceğini ve müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir.

İyi bir e-ticaret sitesinin en önemli özellikleri gezinmenin kolay olması, tasarımın mobil uyumlu olması, fotoğraf ve videoların yüksek çözünürlüklü olması, güvenli ödeme seçeneklerine sahip olması ve müşteri yorumları ve derecelendirmelerine yer vermesidir.

E-ticaret siteleri, potansiyel alıcılara hitap etmek için mükemmel kullanıcı deneyimi hedeflemelidir. Bunun için başlangıç noktası olarak e-ticaret mağazanızın yeterli bilgi sağlayıp sağlamadığını, ödeme sürecinin hızlı ve sorunsuz olup olmadığını, mobil uyumu ve müşteri desteğinizin yeterli olduğunu kontrol etmeniz önemlidir. Ancak bir çevrimiçi mağazanın müşterilerini hayal kırıklığına uğrattığı konuların başında sayfaların geç yüklenmesi gelir.

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Bazı e-ticaret siteleri zar zor kâr ederken, diğerlerinin çılgınca başarılı olmasının en popüler yanıtları arasında güçlü, hızlı ve güvenilir hostingtercihinin ön plana çıktığını rahatlıkla görebiliriz. Bu e-ticaret platformlarının ana odak noktası, web sitelerini kullanımı kolay, hızlı ve güvenli kılmaktır.

Mümkün olduğu kadar hızlı veri sunulmasını isteyen müşteriler nedeniyle e-ticaret siteleri, kullanıcı deneyimi için hız ve erişilebilirliğe öncelik veren web hosting çözümleri gerektirir. Yavaş web siteleri dönüşümleri öldürür. Sayfa yükleme süreleri bir saniyeyi aştığında dönüşüm oranlarını olumsuz yönde etkilemeye başlar. Bir sayfanın yüklenmesi ne kadar uzun sürerse, hemen çıkma oranı o kadar yüksek olur. Yüklenmesi 3 saniyeden fazla süren web siteleri, ziyaretçilerinin neredeyse yarısını kaybeder. Dahası, müşteriler %80’lere varan oranlarda geri dönmeme eğilimdedir.

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Bir kullanıcı sitenize yönlendirildiği anda, kullanıcıyı satın almaya veya işletmenizle ilgilenmeye sevk eden en değerli bileşen sayfanızın hızlı olmasıdır, bu gelir artışına da neden olacaktır. Bu nedenle satışlarını artırmak isteyen işletmelerin, sunucu hızından taviz vermemesi en önemli öncelik olmalıdır.

Web sitesi hızında ve kullanıcı deneyiminde bu derece etkili ve belirleyici olan hosting konusunda alttaki uzman görüşüne göz atmanızı tavsiye ederiz.

Uzman Görüşü

Web sitesi performansı, e-ticaret siteleri için hayati öneme sahiptir. Genel web sitesi kalitesi ve kullanıcı deneyimi için mükemmel bir gösterge sağladığından arama motorları, siteleri tararken sayfa hızına büyük önem vermektedir.

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Sayfa yükleme süresinin SEO açısından kritik olması nedeniyle, hızlı olmayan web sitelerinin arama sonuçlarında rekabet etmesi zordur.

Web sitesinin yüksek hız ve güvenlik seviyelerine ulaşmasını isteyenlerin, düzenli olarak tüm yapılandırmalarını en yeni donanımlarla ve orijinal yazılımlarla güçlendirmeye özen gösterdiğimiz hosting ve sunucu kiralamaçözümlerimizi incelemesini tavsiye ederiz.

Web siteleri internette herhangi bir işletmeyi keşfetmenin en temel bileşenidir. Sayfanızın yüklenmesi üç saniye sürüyorsa, dönüşümleriniz, satışa yönelik çabalarınız ve SEO taktikleriniz boşunadır. Sayfa hızı sitenizin kaderini belirlemede bu denli önemli rol oynadığından 2022 için devreye aldığımız Windows, Linux ve WordPress Hosting yeniliklerimize göz atmanızı ve hosting tercihinizi tesadüflere bırakmamanızı öneririz.