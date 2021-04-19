Hasan Karadeniz Milli Otomobil TOGG’un Lansmanı Her Zaman Gurur Kaynağımız Olacak”

Hasan Karadeniz, tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği lansmanın arka planında yaşananları şöyle anlattı; ” TOGG lansman projesi bize geldiğinde Türkiye’nin yıllardır beklediği böylesine önemli bir projeye uygun çözümler üretmek için neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Ajans’tan çok dar bir ekip olarak lansmandan yaklaşık 1,5 ay kadar otomobilleri görme şansımız olmuştu. Otomobiller beklentilerimizin üstünde araçlardı.. Tanıtımın yapacağımız otomobiller bu kadar iyi olunca bizde bu otomobillere yakışacak nitelikte iş üretmeye çalıştık.

DEVASA ÇADIRLA MEKAN SORUNUN ÇÖZDÜK

Tanıtım yapılacağı Gebze Bilişim Vadisi’nde uygun mekân yoktu, bu nedenle öncelikle mekân sorununu çözmemiz gerekiyordu. Bunun için 4,000 m2’si ana etkinlik salonu olmak üzere 5.500 m2’den fazla çadır kurduk. Lansmanda bildiğimiz kadarıyla hala dünyada kullanılmamış bir yöntem denedik ve riskli olmakla birlikte bunu sorunsuz olarak gerçekleştirdik. Teknolojik olanaklardan yararlanarak etkileyici bir sunum hazırlığı yapmıştık.

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KLASİK YÖNTEMLERİ TERKETTİK

Dünyada otomobil lansmanlarında uygulanan birkaç yöntem var. Gösterim aşamasına gelince sahnedeki otomobilin üstündeki örtü açmak, sahnenin arkasından otomobil sahneye çıkarmak, sahnedeki gost perde arkasında ışık oyunları ile otomobili ön plana çıkarmak gibi gibi çözümler üretilir.

Biz farklı bir çözüm geliştirdik. Tüm konuşmalar, sunumlar, tanıtım filmleri gösterildikten sonra finalde iki otomobilin aynı anda sahnenin altından çıkacağı bir sistem kurduk. 36 sensörle çalışan ve 5 ayrı yönde hareket eden iki hidrolik sistemle büyük bir görsel şov eşliğinde her iki otomobili sahnenin altından çıkardık. Lansman yurtiçi ve yurtdışında beğeni ile takip edildi. Tanıtımın başarısı aradan geçen bir yıla rağmen hala gündemde.

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HASAN KARADENİZ “ TARİHE TANIKLIK ETTİK MUTLUYUZ”

Geriye dönüp baktığımızda; Fikri ve Sınai mülkiyet hakları %100 Türkiye’ye ait global bir marka doğdu ve planlandığı şekilde hızla gelişiyor. Türkiye’nin küresel mobilite markası olma iddiası ile yola çıkan TOGG’un bu iddiasına yakışan bir iş ortaya koyarak sürece katkı sağladığımızı düşünüyorum. Ülkesi ile kalbi bir çarpan herkes gibi biz de tarihe tanıklık ettik. Bu bize gurur veriyor.