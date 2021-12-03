Online psikolog nedir? online psikolog ile anında terapi: onlinepsikoloji.com

Özellikle son yıllarda pandemi süreci ile birlikte online dönüşümlü hayat yaşam tarzı ile birlikte online psikolojik danışmanlık hizmeti popülerleşen ve talep artan bir hizmet sektörü olmaktadır. İnsanların bu danışmanlık hizmetinden farklı şehirlerde, ülkelerde ikamet ederken yararlanabilecekleri gibi sağlık sorunu ve benzeri çeşitli sebeplerle merkezlere gidebilme imkanlarının olmadığı durumlarda da online olarak yararlanmaktadırlar. Online psikolog (Çevrim içi destek veren psikolog), hasta ile bire bir karşılıklı hizmet veren psikologlar gibi, psikoloji alanında mesleki eğitime ve becerilere sahip olan kişilerdir. Belirli eğitimden geçen psikologlar bu işi profesyonel ve belirli sürelerde alınmış sertifikalarla yapmaktadırlar.

Online Terapi Nedir ve Nasıl Yapılır?

REKLAM

Online terapiler internet aracılığıyla sanal ortamlarda bireysel ya da grup olarak yapılan terapi yöntemidir. Gün geçtikçe yapılan bu terapilere talebin arttığı görülmektedir. Çevrim içi (online) terapilerde danışmanın uygulayacağı yöntemlerde uyumluluk önemlidir. Uzmanlar kullanılacak birçok yöntemin çevrim içi (online) terapilerde uygunluğundan bahsetmektedirler. Örneğin; uyku bozuklukları, majör depresyon, panik bozukluğu, tükenmişlik sendromu gibi vakalarla gerçekleştirilen süreçler fayda sağlamaktadır. Ayrıca kabul ve kararlılık terapisi, bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi gibi ekollerin sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu tür anlık iletişim birçok farklı uygulama ile sağlanmaktadır. İnternet destekli uygulamalara örnek olarak zoom, skype, facetime, duo, bip ve whatsapp gibi internet destekli uygulamalar verilebilir. Bunun yanında çevrimiçi (online) terapi yukarı bahsedildiği üzere görüntülü olabileceği gibi karşılıklı yazışma yöntemi ile birlikte de sağlanabilir. Bu süreçler danışan ve online psikolog veya danışmanın belirli bir saat ve zaman dilimi içerisinde terapi sürecini gerçekleştirmesiyle ilerlemektedir.

REKLAM

Online Psikolog Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

● Herkes için ulaşılabilir bir hizmettir.

● Çevrimiçi (online) terapi yüz yüze terapi ile kıyaslandığında ofise gitme durumu olmadığı için daha ulaşılabilir ve pratiktir. Bedensel engeli olanlar ya da günümüzde yaşadığımız koronavirüs nedeni ile dışarıya çıkma konusunda kaygı yaşayanlar için avantajdır.

● Teknikleri uygulamak için ses dosyaları indirilebilir ve program boyunca panik atak semptomlarını kaydetmek için kendi kendini izleme formları da indirilebilir.

● Danışanlar ev ortamının rahatlığı ile terapiye girerek daha rahat ve konforlu hissederler.

Online Psikolog Hizmetinin Dezavantajları Nelerdir?

REKLAM

● Çevrim içi (online) terapilerin dezavantajları ise her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da terapi esnasında görüntünün donması, sesin karşı tarafa ulaşmaması ya da geç ulaşması gibi teknolojik sebeplerden kaynaklanabilir.

● Danışanın odaya girişi, koltuğa oturuş şeklinin seçimi ya da göz teması danışman için terapi sürecinde oldukça önemli ipuçlarıdır. Terapiler de terapistler bu ipuçlarını bazen kaçırabilirler.

● Görüşme esnasında ortamın sessiz olmaması ya da televizyon, telefon gibi araçların dikkati dağıtma olasılığının bulunması hizmet süreçlerinde dezavantaj sağlayan durumlardandır.

Online Terapi Kimler İçin Uygundur?

Başvuran danışan online terapi için bazı durumlarda uygun olmayabilir, böyle durumlarda mümkün olduğu ölçüde danışanlarla birkaç kere yüz yüze görüşme planlanabilir ve sonrasında online terapiye geçilebilir. Online Psikologlar, çalışırken belirli danışan gruplarıyla çalışmalarını dikkatli şekilde değerlendirmelidir. Danışan için seçilecek yöntem kişinin gereklilikleri doğrultusunda belirlenip ilerlenmesi bu hizmeti veren kişilerin dikkatli danışan analizi ve ön görüşmelerle uygun terapiyi belirlemesi ve bu terapinin doğru yöntem ve yerde alması şeklinde öncelikleri olmalıdır.

REKLAM

Online Psikolojik Danışmanlık

Online psikolojik danışma yaklaşımının bugün artık geleneksel psikolojik danışma yaklaşımı kadar önemli olduğu literatür incelendiğinde net bir biçimde gözükmektedir. Bu durum online terapiye olan ilgiyi de aynı oranda artırmaktadır. Online terapi de aynı yüz yüze terapilerde olduğu gibi danışanın sorunları ele alınır ve hayatın gerçeklerine daha iyi adapte olması, olumlu benlik algısı geliştirmesi, duygularını rahat bir şekilde ifade etmesi için gerekli destekler sağlanır.” Çevrimiçi (online) terapilerin yüz yüze uygulanan terapilerle aslında bir farkının olmadığını, nöronal bağlantılar açısından bireylere yarar sağladığını söylemek mümkündür.

Uzman Online Psikologlar İle Hemen Online Terapiye Başlayın: https://www.onlinepsikoloji.com/