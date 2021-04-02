Sıfır araba fiyatları elinizin altında

Yeni otomobil satın almak isteyen tüketicilerin ilk durağı olan arabalar.com.tr ile satışta olan tüm sıfır araba modelleri ve en güncel sıfır araba fiyatları kolaylıkla takip edilebiliyor. Her modele ait geçmiş fiyat bilgileri ise ayrıca yıllık bir tablo halinde fiyat grafiği olarak tüketicilerin bilgisine sunuluyor. Böylece tüketici satın almak istediği araba modelinin yıl içinde gerçekleşen aylık fiyat değişimlerini gözlemleyebiliyor. Yıllık fiyat grafikleri sayesinde satın alınacak aracın yıl içindeki fiyat akışına göre hangi noktada olduğuna kolaylıkla karar verilebiliyor.

Aynı zamanda gelişmiş arama motoru sayesinde istenilen kritere göre model araması da yapılabiliyor. Buna göre fiyat aralığı, yakıt türü, vites seçeneği, kasa tipi gibi temel kriterlere göre arama yapılarak arabaların ucuzdan pahalıya, yakıt tüketimine göre, performansına göre veya bagaj hacmine göre sıralanabiliyor. Daha detaylı arama seçeneklerinde ise aracın binek veya ticari ruhsatlı oluşu ve motor hacmi gibi ek kriterler de eklenerek daha detaylı bir model arama sonucuna ulaşılabiliyor.

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Satışta yer alan her modelin kendine özel sayfasında güncel fiyat bilgisinin yanı sıra iç ve dış mekan fotoğraflarına, tüm teknik özelliklerine, kullanıcı yorumlarına, güncel donanım paketleri ve paketlerin içeriklerine, emisyon sınıf çizelgesine, Euro NCap çarpışma test sonuçlarına ve rakipleri ile yapılmış karşılaştırma anketlerine ulaşmak da mümkün. Buna göre tüketiciler bu anketlere yorum yapabiliyor, yorumları puanlayabiliyor, soru sorabiliyor ve anketlere katılarak oy kullanabiliyor. Bu sayede her model sayfası kendi içinde forum niteliği taşıyan interaktif bir yapıya kavuşmuş oluyor.

Araba karşılaştırma sayfası ise tüm araba modellerini güncel fiyat bilgileri ve teknik özellikleri ile kıyaslama yapılmasını sağllıyor. Satışta olan arabalar dışında ayrıca bu sistem ile Türkiye Otomobil Piyasasında şimdiye kadar satışa sunulmuş tüm geçmiş modeller arasında da karşılaştırma yapmak mümkün. Araba karşılaştırma sistemi ile ikinci el satın almak isteyen tüketiciler model yılı farketmeksizin tüm araç bilgilerine rahatlıkla ulaşıp istedikleri modelleri karşılaştırabiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar tarafından gönderilmiş son anket karşılaştırmalarına da buradan ulaşmak mümkün. Dileyen kullanıcılar sisteme giriş yaparak satın almak istedikleri ancak kararsız kaldığı iki aracı diğer kullanıcıların beğeni ve görüşlerine sunabiliyor. Gönderilen bu anketler tüketicinin son satın alma kararını verme aşamasına kendisine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Site ana sayfasından yeni çıkan araba modellerine ve aylık olarak indirime giren modellere de ulaşmak mümkün. Bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen dört modelin yer aldığı indirimdeki arabalar bandı sitenin en sık takip edilen alanlarından biri. Ayın kampanyaları sayfasında ise içinde bulunduğumuz ay içinde açıklanan tüm markalara ait model model kampanya detayları sunuluyor. Tek bir tabloda sunulan ayın kampanyaları sayfasında markaların kendi finansman kredileri ile duyurduğu modellere özel satış kampanyaları yer alıyor. Kulanıcılar bu tablo ile en yüksek kredi veya en düşük faiz imkanı sağlayan modeller listesini kolayca inceleyebiliyor.

20 bin kullanıcı sayısına ulaşan ve kısa zaman önce yenilenen Arabalar.com.tr mobil uygulaması araç satın almak isteyen kullanıcılar dışında aynı zamanda otomotiv sektörü çalışanları arasında da oldukça yoğun olarak kullanılıyor. Arabalar.com.tr sitesini cebinde taşımak ve kolayca ulaşmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen uygulama sitedeki tüm özellikleri kendi içinde barındırıyor. Oldukça küçük boyutları ile hızlı bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamaya Google Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

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