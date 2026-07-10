Müminin şahsiyetini inşa eden fazilet: İffet

İslam ahlakı, insanı yalnızca ibadetlerini yerine getiren bir varlık olarak değil; düşüncesiyle, duygusuyla, sözüyle ve davranışlarıyla olgunlaşan bir şahsiyet olarak inşa etmeyi hedefler. Bu şahsiyetin en önemli yapı taşlarından biri de hiç şüphesiz iffettir. Günümüzde çoğu zaman yalnızca namusu korumak anlamında kullanılan iffet kavramı, Kur'an ve sünnette bundan çok daha geniş bir anlam dünyasına sahiptir. İffet; harama yönelmemek, nefsin aşırı isteklerini dizginlemek, başkasının malına göz dikmemek, insanlara el açmamak, dili ve öfkeyi kontrol etmek, edep ve hayâyı kuşanmak gibi pek çok ahlaki değeri bünyesinde barındıran köklü bir fazilettir.

İslam ahlak düşünürleri hikmet, adalet ve şecaat ile birlikte iffeti insanı kemale ulaştıran dört temel erdemden biri kabul etmişlerdir. Nitekim İmam Gazâlî; sabırdan kanaate, tevazudan cömertliğe, nezaketten yardımseverliğe kadar birçok güzel hasletin iffetin dalları olduğunu söyler. Bu yönüyle iffet, yalnızca belli davranışları terk etmek değil, insanın bütün hayatına yön veren bir karakter inşasıdır.

ZOR ZAMANLARDA DA ONURUNU KORUMAKTIR

Hz. Peygamber’in (sav) sahabeye verdiği eğitim, iffetin gerçek anlamını en güzel şekilde ortaya koyar. Bir gün Ebû Zer (ra), Allah Resûlü’nün (sav) terkisinde yol alırken Efendimiz ona şöyle sordu: “Ey Ebû Zer! Yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönecek gücü bulamayacak kadar şiddetli bir açlıkla karşılaşırsan ne yaparsın?”

Ebû Zer (ra), “Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” deyince Allah Resûlü (sav) şu cevabı verdi: “O durumda da iffetini koru.”

Bu kısa fakat derin cevap, Müslümanın en ağır ekonomik sıkıntılar karşısında bile onurunu koruması, harama yönelmemesi ve insanlara yüzsüzce el açmaması gerektiğini öğretmektedir. Kur’an-ı Kerim de Allah yoluna kendilerini adamış ihtiyaç sahiplerini anlatırken şöyle buyurur: “Sadakalar, kendilerini Allah yoluna adamış, yeryüzünde dolaşıp kazanç elde etmeye imkân bulamayan fakirler içindir. İffetlerinden dolayı bilmeyen kimse onları zengin sanır. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar insanlardan yüzsüzlük ederek istemezler.” (Bakara, 273)

Allah Resûlü (sav) de bu ayeti açıklarken gerçek yoksulun, kapı kapı dolaşarak isteyen kişi olmadığını; ihtiyacı olduğu hâlde hayâsı sebebiyle istemeyen kimse olduğunu ifade etmiştir. Böylece İslam’ın övdüğü zenginliğin, öncelikle gönül zenginliği olduğunu göstermiştir.

KANAAT VE HELAL KAZANÇ İFFETİN PARÇASIDIR

İffet, sadece istememek değil, başkasının hakkına göz dikmemektir. Serveti emanet bilen, helal kazancı önceleyen ve kanaatle yaşayan insan iffet sahibidir. Nitekim Allah Resûlü (sav), kendisinden yardım isteyen bazı sahabilere elindeki her şeyi verdikten sonra şöyle buyurmuştur: “Kim iffetli olmayı isterse Allah onu iffetli kılar. Kim insanların elindekine göz dikmezse Allah onu zengin kılar. Kim sabrederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir.”

Kur’an-ı Kerim de yetim malını korumakla görevli kimseleri uyarırken, “Kim zengin ise yetim malına karşı iffetli davransın; kim fakirse örfe uygun ölçüde yesin.” (Nisâ, 6) buyurarak maddi konularda dürüstlüğü ve kanaati iffetin bir gereği olarak göstermektedir. İffet sahibi insan, hakkı olmayan kazanca el uzatmaz; emanete ihanet etmez; kimsenin malına göz dikmez. Çünkü bilir ki helal kazanç yalnızca dünyada huzur değil, ahirette de hesabı kolaylaştıran büyük bir nimettir.

GÖZÜ VE KALBİ DE KORUMAKTIR

İffetin en çok bilinen yönü ise namusu muhafaza etmektir. Ancak Kur'an bu meseleyi yalnızca fiiller üzerinden değil, bakıştan başlayan bir ahlak eğitimi olarak ele alır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Mümin erkeklere söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temizdir.” (Nûr, 30)

Ardından mümin kadınlara da aynı şekilde seslenir: “Mümin kadınlara da söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar.” (Nûr, 31)

Yine evlenme imkânı bulamayan gençlere hitaben: “Evlenme imkânı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar.” (Nûr, 33) buyurur.

Hz. Peygamber (sav) ise iffetini korumak amacıyla evlenmeye çalışan kimseler için, “Üç kişiye Allah’ın yardım etmesi haktır… Bunlardan biri de iffetini korumak için evlenen kimsedir” müjdesini vermiştir.

Böylece İslam, iffeti yalnızca yasaklardan kaçınmak şeklinde değil; insanın gözünü, kalbini ve duygularını da eğiten bütüncül bir ahlak anlayışı olarak ortaya koymaktadır.

NEFSE HÂKİM OLABİLMEKTİR

İffet yalnızca maddi veya cinsel arzularla ilgili değildir. Öfkesini kontrol edebilmek, hakkını ararken bile nezaketi elden bırakmamak da iffetin kapsamındadır. Bir gün Übey b. Kâ’b (ra), alacağını tahsil etmek isterken sert davranınca Allah Resûlü (sav), alacaklının da iffetli davranması gerektiğini söyledi. Übey (ra), “İffet nedir?” diye sorunca Efendimiz şu dikkat çekici cevabı verdi: “Kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, kötü söz söylemeden ve eziyet etmeden istemendir.”

Bu hadis, hakkını savunurken bile edep çizgisini aşmamanın Müslüman şahsiyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.

TOPLUMUN TEMİNATIDIR

İffet yalnızca bireyin değil, toplumun da sigortasıdır. Herkesin nefsinin peşinden koştuğu, sınır tanımadığı bir toplumda güven, adalet ve merhamet ayakta kalamaz. Kur’an, “Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın.” (En’âm, 6/151) buyurarak yalnızca fiilleri değil, insanı kötülüğe götüren bütün yolları yasaklar. Başka bir ayette ise kurtuluşun, nefsi arındırmakla mümkün olduğunu bildirir: “Nefsini arındıran gerçekten kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 9)

GERÇEK ÖZGÜRLÜK NEFSİN ESİRİ OLMAMAKTIR

Modern çağ, özgürlüğü çoğu zaman sınırsız arzu ve tüketim olarak tanımlıyor. Oysa sınır tanımayan istekler insanı özgürleştirmez; tam tersine tutkularının esiri hâline getirir. Sürekli daha fazlasını isteyen nefis hiçbir zaman tatmin olmaz. Böyle bir hayat ise huzur değil, tükenmişlik üretir. İslam'ın önerdiği özgürlük anlayışı farklıdır. Gerçek hürriyet, nefsin esaretinden kurtulabilmektir. İffet sahibi insan, arzularını aklın ve vahyin rehberliğinde yönetebilen insandır. Bu sebeple iffet, yasaklar listesi değil; insanı yücelten bir şahsiyet eğitimidir. Hz. Peygamber’in (sav) sıkça yaptığı şu dua, iffetin mümin hayatındaki yerini en güzel şekilde özetlemektedir: “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim.”