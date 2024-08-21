TBMM'de sandalye dağılımı değişti

9. Yargı Paketi'nin son durumu, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Kamuoyunun bir süredir gündeminde olan ve yeni yargı paketi olarak bilinen 9. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı son dakika açıklamasıyla 9. Yargı Paketi hakkındaki değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşmıştı. "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki 9. Yargı Paketi 4-4 ceza indirimi gelecek mi, olacak mı? 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi maddesi eklendi mi?