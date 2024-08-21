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TBMM'de sandalye dağılımı değişti

AK Parti'nin sandalye sayısı 264'ten 266'ya, CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e çıktı.

10:17 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
TBMM (Arşiv)
TBMM (Arşiv)

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 264'ten 266'ya çıktı.

Bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin katılımıyla CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e yükseldi.

Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.




#TBMM
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#CHP
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