TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 264'ten 266'ya çıktı.
Bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin katılımıyla CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e yükseldi.
Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadeleri kullanıldı.
9. Yargı Paketi'nin son durumu, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Kamuoyunun bir süredir gündeminde olan ve yeni yargı paketi olarak bilinen 9. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı son dakika açıklamasıyla 9. Yargı Paketi hakkındaki değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşmıştı. "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki 9. Yargı Paketi 4-4 ceza indirimi gelecek mi, olacak mı? 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi maddesi eklendi mi?
CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesi, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85'inci maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir" dedi.