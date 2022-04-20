Lezzetli pastaların sırrı: 'Pandispanya'

Enfes pastaların yumuşacık pandispanya tarifi sırrına hazır mısınız? İşte, sünger dokuya sahip olacak pandispanya tarifi, malzemeleri ve püf noktalarıyla yapılışı...

PANDİSPANYA NASIL YAPILIR? ADIM ADIM PANDİSPANYA TARİFİ

Yumurtaların beyazı ve sarısı ayrılır.

Sarıları şekerle rengi açılana kadar mikserle çırpın.

Daha sonra ılık su eklenip çırpmaya devam edin.

Kabartma tozu, vanilya ve un eklenir ve bu aşamada mikser bırakılıp spatula yardımıyla homojen bir karışım elde edene kadar dıştan içe doğru karıştırın.

Yumurta aklarını da tuzla kar beyaz olana dek çırpın ve karışıma ekleyip aynı şekilde spatula ile fazla söndürmeden dıştan içe doğru karıştırın.

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22 cmlik kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serin ve karışımı dökün.

180 derecede ısıtılmış fırında 35 dk pişirin.

Not: Pişirme esnasında fırının bir köşesine ısıya dayanıklı bir kap içinde su koyarsanız kekiniz daha yumuşak olacaktır.

İpucu: Her zaman söylenen, yalnız yanlış bir uygulama olan tepsiyi düz bir zemine vurarak hava kabarcıklarını çıkarma işlemini yapmayın.

PANDİSPANYA MALZEMELERİ

4 adet oda sıcaklığında yumurta 1 su bardağı toz şeker Yarım çay bardağı ılık su 1 paket kabartma tozu 1 paket şekerli vanilin 1 su bardağı tepeleme + 2 çorba kaşığı un 1 fiske tuz

PÜF NOKTALARI İLE BİRLİKTE PANDİSPANYA TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. (Tercihen bir gece önceden çıkartılmalıdır.)

Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. (Tercihen bir gece önceden çıkartılmalıdır.) 2. Pandispanya kekin en önemli püf noktası; yumurtaların beyazı ile sarısı olarak ayrı ayrı çırpılmasıdır.

Pandispanya kekin en önemli püf noktası; yumurtaların beyazı ile sarısı olarak ayrı ayrı çırpılmasıdır. 3. Yumurta sarıları ile şekerler birlikte iyice kabarıp beyazlaşana kadar çırpılmalı.

Yumurta sarıları ile şekerler birlikte iyice kabarıp beyazlaşana kadar çırpılmalı. 4. Pandispanya hamurunun topak topak olmaması için un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenmelidir.

Pandispanya hamurunun topak topak olmaması için un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenmelidir. 5. Yumurta akları tuz ile birlikte köpürüp 3-4 katına ulaşıncaya kadar çırpılır.

Yumurta akları tuz ile birlikte köpürüp 3-4 katına ulaşıncaya kadar çırpılır. 6. Yumurta sarıları ve akları birleştirirken tahta kaşık ya da spatula ile dıştan içe doğru köpük söndürülmeden karıştırılmalıdır.

Yumurta sarıları ve akları birleştirirken tahta kaşık ya da spatula ile dıştan içe doğru köpük söndürülmeden karıştırılmalıdır. 7. Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıbının kenarları yağlanmamalıdır.

Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıbının kenarları yağlanmamalıdır. 8. Kekin sönmemesi için ilk 20 dk fırının kapağı kesinlikle açılmamalıdır.

Kekin sönmemesi için ilk 20 dk fırının kapağı kesinlikle açılmamalıdır. 9. Pişirme esnasında fırının bir köşesine ısıya dayanıklı bir kap içinde su koyarsanız kekiniz daha yumuşak olacaktır.

Pişirme esnasında fırının bir köşesine ısıya dayanıklı bir kap içinde su koyarsanız kekiniz daha yumuşak olacaktır. 10. Arasına pişirme kağıdı koyarak kilitli bir poşetin içerisinde pandispanyayı derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

PANDİSPANYA TARİFİNİN HAZIRLIK VE PİŞME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

8-10 kişilik pandispanya tarifinin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 35 dakikadır.

PANDİSPANYA KAÇ KALORİDİR?

Pandispanyanın kalori değeri 321,4 k.kal'dir.

PANDİSPANYANIN BESİN DEĞERİ





PANDİSPANYA TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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PANDİSPANYA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Pandispanya yapımında ilk dikkat edilmesi gereken nokta, yumurtanın oda sıcaklığında olması.

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• Yumurtaların sarısıyla beyazının ayrı olarak çırpılması da yine dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta.

• Yumurtaları ve kuru malzemeleri ilave ederken yumurta aklarının sönmemesi için altta yukarıya doğru karıştırın.

• Yumurta aklarını ezmemeye dikkat edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek eklerseniz hamurun topaklanmasını önlersiniz.

• Son olarak, pandispanya yaparken özellikle ilk 20 dakika fırının kapağını açmamaya özen gösterin.

• Kek hamurunu fırına koyduğunuzda küçük bir kapta ılık su koyarsanız, suyun buharı ile pandispanyanız daha yumuşak bir kıvamda pişer.

PANDİSPANYA KİLO ALDIRIR MI?

Pandispanya, gereğinden fazla tüketildiği zaman kilo aldırabilir. Pandispanyanın nasıl yapıldığı ve içinde nelerin bulunduğu pandispanyanın kilo aldırıp aldırmamasını etkiler. Özellikle de bol kremalı, çikolata soslu, meyve soslu ve meyveli bir yaş pasta olarak sunulan pandispanya çok tüketilirse kilo aldırabilir. Fakat sade olarak tüketilen bir pandispanya keki kilo aldırmaz.

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