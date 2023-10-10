‘Paramotor nedir, nasıl kullanılır?’ sorularıyla ilgili araştırmalar İsrail - Filistin çatışmalarının 4. gününde araştırılıyor. Cumartesi sabah saatlerinde Hamas tarafından İsrail'e yönelik başlatılan saldırıda kullanılan paramotor hava araçlarının ardından birçok vatandaş paramotor hakkında arama motorları üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Motorlu bir yamaç paraşütü olan paramotorlar hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, adından da anlaşılacağı gibi paragliding (paraşüt) ve motorlu uçuşu birleştiren bir hava aracıdır. Ekipman genellikle bir yedek paraşüt, bir motor, bir pervane ve bir sırt çantası (pilotun sırtına monte edilen bir çerçeve) içerir. Uçuşlar genelde tek kişiyle gerçekleşir fakat tandem (iki kişilik) paramotorlar da bulunmaktadır.

PARAMOTOR NASIL ÇALIŞIR, NASIL KULLANILIR?

Kalkış: Pilot, paraşütü (wing) eline alır ve motoru sırtında taşır. Pervane motorun gücü ile döner ve yaratılan itme kuvveti ile pilotu havalandırır. Pilot, koşarak ya da rüzgarın yardımıyla paraşütü havaya kaldırır ve havalandığında motorun itme gücü ile uçar.

Uçuş: Havada, motorun sağladığı itme kuvveti ile pilot yönlendirme yapar. Paraşütün kontrol hatları aracılığıyla yön değiştirebilir ve inişe geçebilir.

İniş: Pilot, motorun gücünü azaltır ve paraşüt ile kontrollü bir şekilde yere iniş yapar.

PARAMOTOR ÖZELLİKLERİ NELER?

Taşınabilir: Paramotorlar genellikle taşınabilir ve montajı kolay ekipmanlardır.

Kısa Kalkış ve İniş: Kısa bir koşu ya da yürüyüş mesafesi ile kalkış ve iniş yapabilirler.

Düşük Maliyet: Diğer hava taşıtlarına göre daha düşük maliyetlidir.

Eğitim: Paramotor uçmak için belirli bir eğitim ve bazı bölgelerde lisansa ihtiyaç duyulur.

Hız ve İrtifa: Tipik olarak, paramotorlar saatte 25-45 km hız yapabilir ve birkaç bin fit yüksekliğe çıkabilirler. Ancak bu değerler kullanılan ekipmana ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Uçuş Süresi: Uçuş süresi genellikle 2-3 saat arasındadır, ancak bu durum kullanılan yakıt miktarı ve motorun büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Ulaşılabilir Alanlar: Paramotorlar ile genellikle diğer araçlarla ulaşılması zor alanlara erişim sağlamak mümkündür.

PARAMOTORLAR NE KADAR GÜVENLİ?

Paramotorun güvenliği, bir dereceye kadar, pilotun yeteneklerine, eğitimine ve kararlarına bağlıdır. Güvenli bir uçuş deneyimi için doğru hava koşulları, ekipman kontrolü ve güzergah planlaması önemlidir. Ayrıca, çeşitli havacılık düzenlemelerine ve yönetmeliklerine uymak da çok önemlidir.

PARAMOTOR SAATE KAÇ KM GİDER?

25km – 70km arasında hız yapabilir. 5.400 metreye kadar yükselebilir fakat bir çok uçuş 150m altında yapılır. Saatte yaklaşık 2,5 – 3 litre yakıt tüketir. Depo büyüklüğüne bağlı olarak bir depo ile 100-150 km arası mesafe katedilebilir.

PARAMOTOR YASAL MI?

Uluslararası havacılık kanunlarına göre şehir üzerinden bununla uçmak yasak, askeri bölgeler üzerinde yasak, her türlü hava sahasına kapalı yerlerde, havaalanı yakınları gibi bölgelerde uçmak yasaktır" şeklinde konuştu.

PARAMOTOR KİM İCAT ETTİ?

Dünyanın ilk paramotoru 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından Essex'te kullanıldı. 1986 yılında Fransa'da popüler olmasının ardından hobi aracı olarak Avrupa'da hızla yayıldı. 13 Haziran 2006 tarihinde Csaba Lemak adlı firma, ilk elektrik motorlu paramotoru üretti.







