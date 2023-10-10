Paramotor nasıl çalışır, özellikleri neler?
‘Paramotor nedir, nasıl kullanılır?’ sorularıyla ilgili araştırmalar İsrail - Filistin çatışmalarının 4. gününde araştırılıyor. Cumartesi sabah saatlerinde Hamas tarafından İsrail'e yönelik başlatılan saldırıda kullanılan paramotor hava araçlarının ardından birçok vatandaş paramotor hakkında arama motorları üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Motorlu bir yamaç paraşütü olan paramotorlar hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.
PARAMOTOR NEDİR?
Paramotor, adından da anlaşılacağı gibi paragliding (paraşüt) ve motorlu uçuşu birleştiren bir hava aracıdır. Ekipman genellikle bir yedek paraşüt, bir motor, bir pervane ve bir sırt çantası (pilotun sırtına monte edilen bir çerçeve) içerir. Uçuşlar genelde tek kişiyle gerçekleşir fakat tandem (iki kişilik) paramotorlar da bulunmaktadır.
PARAMOTOR NASIL ÇALIŞIR, NASIL KULLANILIR?
PARAMOTOR ÖZELLİKLERİ NELER?
PARAMOTORLAR NE KADAR GÜVENLİ?
Paramotorun güvenliği, bir dereceye kadar, pilotun yeteneklerine, eğitimine ve kararlarına bağlıdır. Güvenli bir uçuş deneyimi için doğru hava koşulları, ekipman kontrolü ve güzergah planlaması önemlidir. Ayrıca, çeşitli havacılık düzenlemelerine ve yönetmeliklerine uymak da çok önemlidir.
PARAMOTOR SAATE KAÇ KM GİDER?
25km – 70km arasında hız yapabilir. 5.400 metreye kadar yükselebilir fakat bir çok uçuş 150m altında yapılır. Saatte yaklaşık 2,5 – 3 litre yakıt tüketir. Depo büyüklüğüne bağlı olarak bir depo ile 100-150 km arası mesafe katedilebilir.
PARAMOTOR YASAL MI?
Uluslararası havacılık kanunlarına göre şehir üzerinden bununla uçmak yasak, askeri bölgeler üzerinde yasak, her türlü hava sahasına kapalı yerlerde, havaalanı yakınları gibi bölgelerde uçmak yasaktır" şeklinde konuştu.
PARAMOTOR KİM İCAT ETTİ?
Dünyanın ilk paramotoru 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından Essex'te kullanıldı. 1986 yılında Fransa'da popüler olmasının ardından hobi aracı olarak Avrupa'da hızla yayıldı. 13 Haziran 2006 tarihinde Csaba Lemak adlı firma, ilk elektrik motorlu paramotoru üretti.