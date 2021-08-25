Peynirli poğaça tarifi

Peynirli poğaça çocukluğumuzdan beri birçoğumuzun evinde pişen çayın yanına ve kahvaltılarda tüketilen en güzel hamurişlerindendir. Kişilerin damak zevkine göre peynirli poğaçayı kıyır kıyır mayasız, mayalı, yumuşacık, dereotlu gibi çeşitleriyle yapmak mümkün. Evde kolay ir şekilde peynirli poğaça yapmak isteyenler için mayalı, mayasız gibi birçok şekliyle peynirli poğaça tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

MAYALI PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı şeker

REKLAM

1 yumurta (Sarısı dışına sürülecek, beyazı hamura eklenecek)

Susam

Peynir

Maydanoz

Yapılışı

Süt parmağımızı yakmayacak derecede ılıtılır.

İçine maya konur karıştırılır. İçine şeker de atılıp karıştırılır.

Daha sonra yağ, yoğurt, tuz ve yumurtada eklenir.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilene kadar un ilave edilir.

İyice yoğrulan hamurdan küçük bezeler kopartılıp çay tabağı kadar açılır.

Ortaya peynirli harç koyulur.

Daha sonra hamur bastırmadan ikiye katlanır.

REKLAM

Elimizin bileğimize yakın tarafıyla ortasına üstüne bastırılır. (Ortası baya çökük görünecek).

Yağlı kağıda yada yağlanmış fırın tepsisine dizilir.

Tüm peynirli mayalı poğaçalar hazırlanınca 15 dk kadar beklenir.

Sonra yumurta sarısı sürülüp üstüne susam dökülür.

Önceden ısıtılmış 170 derecede fırına sürülür. Üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

Peynirli mayalı poğaça tarifini denemenizi tavsiye ederim, şimdiden afiyet olsun.

MAYASIZ KABARTMA TOZU İLE PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

220 g Tereyağı

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

REKLAM

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4-4.5 su bardağı un

200 g beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı

Dereotu (İnce kıyılmış)

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Susam

Yapılışı

Hamuru için; süt, tereyağı, kabartma tozu, yumurta, tuz ve toz şeker derin bir kap içerisine alın.

Malzemeleri bir süre çırptıktan sonra üzerine unu azar azar ilave ederek karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

REKLAM

Başka bir kapta peynirleri rendeleyip dereotunu ekleyin ve hamurun içine ilave edin. Hamur ve peynirler özdeşleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serperek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

Kalabalık sofralarda tereyağlı poğaçayı poğaçayı, yanına çok yakışan ev yapımı şeftalili kek veya rum böreği ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

220 g Tereyağı

1 çay bardağı süt

REKLAM

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4-4.5 su bardağı un

200 g beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı

Dereotu (İnce kıyılmış)

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Susam

Yapılışı

Hamuru için; süt, tereyağı, kabartma tozu, yumurta, tuz ve toz şeker derin bir kap içerisine alın.

Malzemeleri bir süre çırptıktan sonra üzerine unu azar azar ilave ederek karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

REKLAM

Başka bir kapta peynirleri rendeleyip dereotunu ekleyin ve hamurun içine ilave edin. Hamur ve peynirler özdeşleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serperek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

Kalabalık sofralarda tereyağlı poğaçayı poğaçayı, yanına çok yakışan ev yapımı şeftalili kek veya rum böreği ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ÇÖREKOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağ (Oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

REKLAM

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1. 5 paket kabartma tozu

1 kase peynir ( ufalanmış veya rendelenmiş)

Yarım çay bardağı çörek otu

Aldığı kadar un

Yapılışı

Tereyağ, sıvı yağ, yumurta, süt ve tuzu kaba alıp karıştırıyoruz.

Peyniri ve çörek otunu ekleyip harmanlıyoruz.

Kabartma tozu koyup yavaş yavaş un eklemesi yapıp karıştırılıyoruz.

Hamur kulak memesi kıvamında olması lazım.

Hamurdan ufak mandalina büyüklüğünde parçalar alınıp yuvarlıyoruz. Tepsiye diziyoruz.

REKLAM

Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 ° fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun.

AÇMA GİBİ YUMUŞAK PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (beyazı içine sarısı üstüne sürülecek)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

6 su bardağı un

1 kase beyaz peynir(arası için)

Yapılışı

REKLAM

Hamuru için su, süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekleyelim.

Sıvı yağı, yumurtanın beyazı, tuz ve ununu azar azar ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapın.

Yoğurma kabına alın iyice kabarana kadar dinlendirin.

Hamurumu yumurtadan büyük bezeler yapın, bezeleri yuvarlak şekilde açın. Arasına beyaz peynir yerleştirip top gibi şekil verin.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerine temiz bir bez örtüp 25- 45 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenmiş olan poğaçalara yumurtanın sarısını sürün önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

REKLAM

3-2-1 PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

1 yumurta ( beyazı içine sarısı üzerine)

İç malzeme:

Beyaz peynir veya kaşar peyniri

Yapılışı

Yumurta sarısı hariç bütün malzemeler bir kabın içerisine konup güzelce yoğurulur. Yumuşak bir hamur elde edilir.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp iç malzemesi konularak yuvarlanır. Bütün hamur aynı işlemden geçtikten Sonra yumurta sarısı sürülüp galeta ununa batırılır. Soğuk fırına atılıp 180 derece de pişirilir.

REKLAM

PEYNİRLİ POĞAÇA KAÇ KALORİDİR?

Orta boy 60 gramlık bir adet sade poğaça içinde 225 kalori bulunur.

90 gramlık bir adet sade büyük boy poğaçada 360 kalori vardır.

1 adet 45 gramlık sade poğaçada ise 180 kalori bulunur.

Peynirli Poğaça % 45,20 karbonhidrat, % 12,87 protein, % 38,64 yağdan oluşur.

1 adet peynirli poğaça 273.93 kaloridir.