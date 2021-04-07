Pide fiyatları ve gramajı belli oldu! 2021 Ramazan ayı pide fiyatları ne kadar, kaç TL?​

Pide fiyatları fırıncılar ve esnaf odalarının yaptığı açıklamayla da resmen kamuoyuna açıklandı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz tarafından yayınlanan fiyat tarifesine göre, geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi. Ramazan ayına çok az gün kala vatandaşlar pide fiyatları ne kadar, kaç tl sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıntılar haberimizde.

PİDE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Pide fiyatları fırıncılar ve esnaf odalarının yaptıkları açıklamayla belli oldu. İstanbul’da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramaja sahip yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Söz konusu tarife, İstanbul’da 2021 yılında tüm fırınlarda geçerli olacak. Geçen yıl 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3,5 liradan Ramazan ayında satışa sunulmuştu. Başka bir ifadeyle, geçen seneye göre gramaj 15 gram artış gösterirken, fiyat da yüzde 33 artmış oldu.

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EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin sofralarda yeri ayrıdır. Pandemi nedeniyle bu yıl Ramazan ayı boyunca fırınların önünde oluşan uzun kuyrukları görmeyebiliriz. Bunun için size içinizi ısıtacak çıtır çıtır bir Ramazan pidesi tarifi hazırladık. İşte, evde Ramazan pidesi hazırlamanın püf noktaları, malzemeleri ve yapılışı…

Ev Yapımı Ramazan Pidesi Tarifi

Malzemeler;

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

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Üzeri için;

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

Susam

Çörekotu

Ramazan Pidesi Yapılışı

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyin ve karıştırın.

Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin.

Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar 10-15 dakika kadar yoğurun.

Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye bölün.

Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalanmasına izin verin.

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Ardından, yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru tepsiye aktarın.

Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün.

Diğer hamurda da aynı işlemi tekrarlayın.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika daha tepside mayalandırın.

Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayarak ısıtmaya başlayın.

Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün.

Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir.

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Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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