​ Pizza hamuru tarifi: Pizza hamuru malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı ​ ​

Çok temel ve basit malzemelerle yapabileceğiniz pizza hamuru mu arıyorsunuz? İşte, en kolay ve lezzetli pizza hamuru tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

PİZZA HAMURU MALZEMELERİ

-1 paket aktif kuru maya (10 g)

-3/4 su bardağı ılık su (150 ml)

-1 tatlı kaşığı beyaz şeker

-2 su bardağı ekmeklik un (260-280 gram)

-1/2 çay kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

PİZZA HAMURU TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Pizza hamuru hazırlamak için önce kuru maya ve şekeri bir karıştırma kabına alın. Yaklaşık 40-45 derece sıcaklıktaki ılık suyu üzerine ekleyin. Suyunuzun kaynar olmamasına özen gösterin aksi takdirde mayanız tutmayabilir. Karıştırdıktan sonra 5-10 dakika kadar bu şekilde bekletin, mayanın aktifleştiğine emin olun.

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2. Un ve tuzu geniş bir kaba alıp güzelce karıştırın. Ardından aktifleşmiş maya karışımını üzerine ekleyin.

3. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayın. Başlarda dağılıyor gibi gelse de yoğurdukça hamur toparlanacaktır.

4. 5-10 dakika kadar kabın içerisinde yoğurduktan sonra yapışmayan bir hamur elde edin.

5. Tezgah üzerine un serpip hamuru tezgaha alın ve hamuru iki elinizle alttan sıkıştırıp yuvarlak şeklini verin.

6. Mayalanması için koyacağınız kabın içini ve hamurun dış kısmını zeytinyağı ile yağlayın. Hamuru kaba alıp streç filmle veya mutfak havlusuyla üzerini örtün. Hamur iki katına çıkıncaya dek mayalanmaya bırakın. Soğuk ve sıcak mevsimlerde mayalanma süresi değişebilir bu sebeple hamuru yakından gözlemleyin.

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7. İki katına çıkan hamuru açmak için mutlaka un serpili bir tezgaha alın. Eğer pizza taşı kullanmayacaksınız bu aşamada altına yağlı kağıt koyarak da açabilirsiniz. Böylece fırın tepsisine yerleştirirken sıkıntı yaşamazsınız.

8. Hamuru ortadan kenara doğru elinizle hafifçe bastırıp düzleştirin. Ardından nazik hareketlerle kenarlarından çekerek açmaya başlayın.

9. Dilerseniz bu aşamada hafifçe merdaneyle de açıp yuvarlak şeklini verin. Kenarlarına kalın rustik şekil vermek isterseniz, parmaklarınızla hamuru resimde gösterildiği gibi çevirip kilitleyebilirsiniz.

10. Hamur dilediğiniz boyuta ulaştıktan sonra pizza taşına veya fırın tepsisine alıp arzu ettiğiniz pizza tarifine uygun şekilde malzemelerle kullanabilirsiniz. Fırını önceden 220-230 dereceye ısıtmayı, fansız fırın kullanmayı ve kontrollü pişirmeyi unutmayın!

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**Afiyet olsun!

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PİZZA HAMURU TARİFİNİN HAZIRLIK VE PİŞME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

1 adet pizza hamuru hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

PİZZA HAMURU KAÇ KALORİDİR?

Pizza hamurunun 1 kişilik porsiyonu 155/kcal'dir.

PİZZA HAMURU TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ

KOLAY

PİZZA HAMURU YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Malzemeler bir adet orta boy 25-30 cm çapında bir yuvarlak bir pizza için verilmiştir. Eğer daha büyük veya dikdörtgen tepsi boyutunda yapmak isterseniz malzemeleri iki katına çıkararak hazırlayabilirsiniz. Instant maya kullanacaksanız 5 gram, yaş maya kullanacaksanız 20 gram kullanmalısınız. Instant mayayı suda çözdürmeden direk unun içerisine ekleyerek kullanabilirsiniz.

PİZZA HAMURU PİŞİRME ÖNERİSİ

Eğer fırında kullandığınız volkanik bir taşınız varsa onu fırında iyice ısıtıp pizzanızı onun üzerine koyarak pişirirseniz çok daha leziz bir pizza hamur elde edersiniz. Pizza hamurunu açtıktan sonra ısınmış olan fırın tepsisine yerleştirirseniz daha kısa sürede ve daha eşit pişecektir.

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