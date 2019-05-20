15 ülkeden 50 yetim İstanbul’da buluştu

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 2014 yılında, Ramazan’ın 15’inci gününde ilan edilen Dünya Yetimler Günü, dünyanın farklı bölgelerinden İstanbul’a gelen yetimlerle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İftar sofralarına katılacaklar

Azerbaycan, Bosna, Filistin, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan ve Doğu Türkistan gibi ülkelerden gelen yetimler, Türk Hava Yolları ve Esenler Belediyesi’nin sponsorluğunda Türkiye’deki yetimlerle bir araya geldi. Bu vesile ile İHH Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Yetimlere İstanbul’un çeşitli mekânları gezdirilecek, iftar sofralarına katılmaları sağlanacak. Çocuklar, hediyelerle mutlu edilecek.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Yılmaz, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer ve 15 ülkeden 50 yetimin katıldığı basın toplantısı, yetimlerin ülke isimlerinin okunarak alkışlanması ile başladı. Murat Yılmaz’ın açıklamalarıyla devam etti.

Ümitsiz değiliz

Yetimlere temas edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, “Yetim yavrularımızla ilgili yüreklerimiz dopdolu. Dünya egemenlerinin umursamadığı yetimlerimizle birlikteyiz. 4 yıldır yetim yavrularımızın sıkıntılarını haykırmaya çalışıyoruz. Tabi ki bu çalışmalar kayda değer olmakla birlikte yeterli değil. Ümitsiz değiliz, inşallah daha güzel günlerde birlikte olacağız” dedi.

Tüm dünyaya mesaj vermeye çalışacağız

Murat Yılmaz’ın ardından sözü Reşat Başer aldı. Bir farkındalığı paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Başer, “Burada yeryüzünün masum yüzleri aramızda. Bugün tüm dünyaya mesaj vermeye çalışacağız. Bu mesajın içerisinde savaşların olmayacağı bir geleceğe hazırlık var, barış var, huzur var” ifadelerini kullandı.

Başer daha sonra İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nın hazırladığı “Savaş Mağduru Yetimler” raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Lübnan’da yaşayan Filistinli yetim Hala Abdulrahim, “Ben hiç ülkemi görmedim. Ülkemi sadece dedemin anlattığı hikayelerden biliyorum. Oraya dönüp özgürce yaşamak istiyorum” derken Azerbaycanlı yetim Arif Sadıgova, Bütün çocuklar bizim gibi gülsünler. Üzerlerine bomba yağmasın” dedi.

Herkes çocuk gibi sevsin

Doğu Türkistanlı yetim Alma Farak Rahime, “Doğu Türkistan’da çocuklar okumak istiyorlar ama okuyamıyorlar. Kendi dillerini konuşamıyorlar. Ben hepsinin anne ve babasının yanında olmalarını istiyorum. Toplama kamplarında yaşamak istemiyoruz” şeklinde konuşurken Bosnalı yetim Merima Kurtovic de, “Mostar’da yaşıyorum. Bizi böyle sıcak bir şekilde karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Buraya tüm dünyadan çocuklar olarak buluştuk. Herkes çocuk gibi sevsin. Çünkü çocuğun kalbi temizdir” ifadelerini kullandı.

REKLAM

RAMAZAN Kardeşlik seferberliği için sokak iftarına

RAMAZAN Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği

RAMAZAN Hakkımı helal etmiyorum