Braille alfabesiyle mukabele

Kursiyerlerden Tülay Köse, 2017 yılından beri kursa devam ettiğini ve bu süreçte hocasının da desteğiyle 7 hatim yaptığını belirterek, "Kursumuz güzel ve çok seviyorum. Ramazan ayına özel mukabelemiz oluyor, hiç boş durmuyoruz, bu ay dolu geçiyor" diye konuştu. Zeynep Aslan ise kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve Ramazan'da mukabele geleneğini yaşattıklarını belirterek, "Hocamdan Allah razı olsun onun desteğiyle bir süredir hafızlık için de çalışıyorum ve 4 cüz ezberledim. Kursta Ramazan çok güzel geçiyor, doya doya yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.