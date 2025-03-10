Şanlıurfa'da görme engelli kadınlar Ramazan ayında Braille alfabesiyle mukabele geleneğini sürdürüyor. Gün boyu ellerinden Kur'an'ı bırakmayan 20 kursiyer, 2 hatimi hedefliyor. Hafızlık için de çalışan Zeynep Aslan, "Kursta Ramazan çok güzel geçiyor, doya doya yaşıyoruz" dedi.
Şanlıurfa'da, Braille alfabesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan görme engelli kadın kursiyerler, Ramazan ayında mukabele ile iki kez hatim yapmayı hedefliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve Haliliye İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen Braille alfabesi kursuna katılan görme engelli 20 kadın kursiyer, Ramazan ayında mukabele okumaya başladı.
ELLERİNDEN KUR'AN DÜŞMÜYOR
Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, kentteki tek Braille alfabesi kursunda görme engellilere eğitim verdiklerini söyledi. Kursların 12 ay boyunca devam ettiğini belirten Akbaş, şöyle konuştu: "Kursumuzda 2017 yılından bu yana her yıl Ramazan'da görme engelli öğrencilerimiz ile Braille alfabesiyle mukabele geleneğini sürdürüyoruz. Günde 2, bazen 3 cüz okuyoruz. Ramazan'da 2 hatim yapıyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten çok istekli, Braille alfabesiyle okunan Kur'an-ı Kerim'i gün boyu ellerinden bırakmıyorlar."
HİÇ BOŞ DURMUYORUZ
Kursiyerlerden Tülay Köse, 2017 yılından beri kursa devam ettiğini ve bu süreçte hocasının da desteğiyle 7 hatim yaptığını belirterek, "Kursumuz güzel ve çok seviyorum. Ramazan ayına özel mukabelemiz oluyor, hiç boş durmuyoruz, bu ay dolu geçiyor" diye konuştu. Zeynep Aslan ise kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve Ramazan'da mukabele geleneğini yaşattıklarını belirterek, "Hocamdan Allah razı olsun onun desteğiyle bir süredir hafızlık için de çalışıyorum ve 4 cüz ezberledim. Kursta Ramazan çok güzel geçiyor, doya doya yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.