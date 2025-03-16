Camiden çıkan çocuklara hediye

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan ayında çocuklara iftar sonrası çikolata ve oyuncaklar dağıtıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Camii avlusunda bulunan mobil ikram aracında, iftarın ardından çocuklara pamuk şeker, kâğıt helva, pişmaniye, tatlı ve oyuncaklar gibi çeşitli ikramlar sunuluyor. Gençlik Hizmetleri Müdürü Halil Rahman Çakır, "Amacımız, bu mübarek ayda çocukları mutlu etmek ve Rabbimize şükrederek paylaşmanın önemine dikkat çekmektir" diye konuştu. Çakır, müdürlüklerinin henüz yeni olduğunu ve bu yılki Ramazan’ın ilk deneyimleri olduğunu belirterek, "Ayrıca, gençlik konağımızda daöğrencilere iftar organizasyonları düzenliyoruz. Amacımız, gençlere Ramazan’ı sevdirmek" dedi.