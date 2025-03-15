Ramazan Mektupları V: Kalbe Dönüş Azığı

Dürdane İsrâ Çınar:

Dört unsurun bir araya ancak su vesilesiyle gelebileceğinden bahsediyordu Bacherlard. Onu hatırladım. Maddeleri cam bir fanusta düşlersek, toprağı temsil eden kara sıvı dibe çöker, gri olanı hemen üstüne yerleşir ve suyu gösterir. Sonra su durulaşır ve mavileşir ki bu havadır. Son olarak en üste en hafif olanı, ateş gibi kırmızı olanı çıkar. Bıkkınlık, melankoli sanki o dibe çöken toprak. O koyulaştıkça su da bulanıyor. Bir hüzün, bir melal veriyor insana. Ben buna Hâşimâne tabiat diyorum. Gencölen annesini daima Dicle kenarında solgun yürürken düşleyen şairde gizliden gizliye yaşayan Ophelia miti, Göl Saatleri, hayatın o bütün eşkalini hayal havuzunun sularında seyredişi ya da Kadıköyü'nü sırf akşam olunca hava gazının solgun mavisiyle aydınlanan sokaklarından ötürü sevişi. Hepsinde o var. "Gerçi ömrün senin şafaklarda/yeni açmış çiçekle kardeşti" diye başlayan şiirinde kendi tabiatının tezatını ve aslında emelini, arzusunu tarif ediyor gibi gelir bana. Onun ömrüyse sevdavî bir ateş... Bu iki tabiatın elleri yalnız dalgalarla birleşiyor şiirinde. Yalnızca suyla... Melal ve tazelik arasında, karanlık ve aydınlık arasında hepimizin gidip geldiği o serencam. Ruhun renklerinden bir mahya asılıyor her Ramazan göğün üzerine. Bir kavsı kuzah, yalnızca gerçekten susamışların görebileceği…