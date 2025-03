Ramazan Mektupları V: Kalbe Dönüş Azığı

Tuba Kaplan:

Olabilir gerçekten. Su üzerine çalışmalar yapan Bachelard suyun ateş ve toprak arasında bir ara unsur olduğunu belirtiyor. Nemli bir ormanda su birikintisinin renginde bir melankoli buluyor suda. Ormanda suyu düşlemek kolay tabii. Çölde bir su yaratmak ve düşlemek olmazı oldurmak gibi. Suya güven duymak sonrasında mesela. Musa’yı anne karnından alıp, sepetler içerisinde suya bırakmak... Suya dalmak ya da Firavun ordusunun dağılması, yarılması suyun. Kuyu sonra… Depresyon Fransızca bir kelime ve depressio "çukur" dan alıntıymış. Depress "bastırmak, çökertmek" fiilinden türüyor. Kuyudan çıkarılıyor Yusuf (As). Bırakılmıyor. Hacer durmuyor, koşuyor. Eyüp (As) geldi aklıma. Sad suresinde kendisine "bıkkınlık" gelmesinden bahsediyor, Allah “kalk” diyor. "ayağını yere vur", "yıkanabileceğin su" sana ve "yeni nesil" yani aile, çocuk. Depresyondan çıkma tanımı bu düpedüz... Hareket et, suyu bul ve sana bir aile...Hepsi inancın başka rengi, Hacer’inki mürdüm eriğinin buğusu olsa. Musa’ya ne kalıyor, su yeşili olabilir mi? Güven yurdu su… Denizin yarılmasıyla karanlık bir mucize, gri belki... Orucu başlatan, orucu bitiren su şifahi nur rengi. Bu su, seçimlerin ve inanmanın rengi... Sahur, uykudan kalkıp suyu bulmak...