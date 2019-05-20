Ramazan Dünyaca ünlü hafızlar Türkiyede
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RAMAZAN HABERLERİ

Dünyaca ünlü hafızlar Türkiye'de

Yüzyıllardır Ramazan’ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin göz bebeği Eyüp Sultan, “Selam” sloganıyla “On bir ayın sultanı” yine birbirinden güzel programlarla devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mutasem El Asalı
Mutasem El Asalı

Eyüp Sultan Ramazan etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü konukları ağırlayacak.

30 Mayıs Perşembe günü Teravih namazı sonrası Kuran’ı Kerim Tilaveti programında, Türkiye’de bin 200’den fazla programda Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunmuş Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, İranlı Hafız Ahmet Abu El Kasımi, Mutasem El Asalı ve Mısırlı Memduh Cude Saad Eyüp Sultan Camii’nde halka Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunacak.

İslam alemi Eyüp Sultan’a akın etti

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle tüm İslam aleminin gözü Eyüp Sultan'a çevrildi. Yapılacak onlarca etkinliğin arasında en çok ses getiren ise dünyaca ünlü hafızlar Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, İranlı Hafız Ahmet Abu El Kasımi, Mutasem El Asalı ve Mısırlı Memduh Cude Saad'ın gelmesi oldu. Tüm dünyadan binlerce Müslüman, okunacak Kur’an-ı Kerim ve ramazan etkinliğini takip etmek için Eyüp Sultan’a akın edecek.

‘Selam' sloganıyla Ramazan'ı karşılayan, Eyüp Sultan'da her gün yeni bir etkinlikle ramazan coşkusu devam ediyor.

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RAMAZAN
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