Gönülden dile gelen dualar: Ailemiz

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz ailemizle huzurlu ve saadetli olsun.

Göz aydınlığı ve mutluluk kaynağı aile yuvasını var eden Rabbimize hamdolsun. Aile hayatıyla da bizlere örnek olan Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Ailemizde Hz. Âdem ile Hz. Havva, Hz. Muhammed ile Hz. Hadice, Hz. Ali ile Hz. Fatma arasında var olan sevgi ve geçimi bizlere de nasip ve müyesser eyle.

Her evlilik bir umut ve her aile bir gelecek kurgusudur. Aile fertlerimizi birbirimize sevdir, umutlarımızı yeşert ve hayal kırıklığı yaşatma Allah’ım!

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Kalplerde tükenmeyen bir hazine olan sevgimizi paylaşmaktan, artırmaktan geri bırakma. Gencecik yavrularımızın yıllar boyu düşlerinde süsledikleri, umutlandıkları bu yuvayı kurarken senin emrin ve Peygamberimizin kavli/sünneti üzere temel atmayı tüm evlatlarımıza nasip eyle Allah’ım!

Bizi aile fertlerimizin sevgisi ve ilgisiyle rızıklandır Allah’ım!

Ailede birbirine destek olan, anlayışlı davranan, dürüst, ihanet etmeyen, birbirine hayatı zindan etmeyen, kusurunu büyütmeyen, kalp kırmayan, her konuda yardımcı olan ve sevgiyi istismar etmeyen kullarından eyle Allah’ım!

Yeni evleneceklere kolaylık, karşılıklı anlayış ve aralarında ünsiyet kurmalarını nasip eyle Allah’ım!

Varlık ve yoklukta, bolluk ve darlıkta bir olmayı, harcamalarda mali imkânlara göre davranmayı, israf ve cimrilikten kaçınmayı, tasarruflu olmayı, dedikodu yapmamayı, aile büyüklerine ve akrabalara ayırım yapmadan hürmet etmeyi, karşılıklı nasihatlerde bulunmayı, yapılan haklı uyarıları dikkate almayı nasip eyle Allah’ım!

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Gözü gönlü dışarıda olmayan, tüm insanlarla ilişkilerde mahremiyete dikkat eden, aile sırlarını kimseyle paylaşmayan, eşini sahiplenen, kıskanan ama ölçüyü kaçırmayan eşlerden eyle Allah’ım!

Evladı olmayanlara sağlıklı, hayırlı evlatlar nasip eyle. Verdiğin evlatlarımızı da sana itaatkâr ve salih kul, bizlere hayırlı evlat, vatana, millete, ümmete ve insanlığa da faydalı, yararlı ve çalışkan kullardan eyle Allah’ım!

Ya İlahi!

Evimizi hane-i saadet misali; ibadet, sohbet, itaat, muvaffakiyet, muhabbet, kanaat, muavenet, istirahat ve saadet yuvası eyle.

Peygamber Efendimiz gibi, eşimize hep iyi davranmayı, çocukları ve yakınlarımızı hiç incitmeyip onlarla ilgilenmeyi, sıkıntılarını gidermeyi, evde sadeliği tercih etmeyi, zor durumlarda bile Rabbine hamd etmeyi, ailesine değer vermeği, sevgisini göstermeyi, yetişmesinde emeği geçen yakınlarına olan minnet duygularını dile getirmeyi, onlara dua ve iyilik etmeyi, bir ömür huzur ve saadetli olmayı nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

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Âmin. Velhamdulillahi Rabbil âlemin.