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Hollanda'da 1600 kişilik sokak iftarı

Hollanda'da 1600 kişilik sokak iftarı

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
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Hollanda’nın Utrecht şehrinde “Cami Meydanı”nda düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 1600 kişi biraraya geldi. Ulu Cami Vakfı’nın verdiği iftara belediye, farklı kurum ve dini kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından "Cami Meydanı"nda düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 1600 kişi bir araya geldi. Utrecht kentinde Müslüman aileler ile Hollandalı kent sakinleri, düzenlenen iftar programında buluştu. Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen programa, belediye, farklı kurum ve dini kuruluşların temsilcileri de katıldı.



#İftar
#Ramazan
#Hollanda

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