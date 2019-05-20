İHH'den Pakistanlı yetimlere iftar

Pakistan'ın Haripur kentindeki yetimhanede kalan 800 çocuğun katılımıyla yapılan iftarda Pakistan'a özel yemekler, tatlılar ve meyveler ikram edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (iHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'da yetimlere iftar ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Pakistan'ın Haripur kentindeki yetimhanede kalan ve eğitim alan çocuklarla yapılan iftara, İHH Pakistan yetkilisi Mücahit Kılıç ile İHH il yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet katıldı.

Kılıç, AA muhabirine, ramazan boyunca yetimhanede kalan 800 civarında çocuğa ve ülke genelinde 3 bin kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Yetimhanede kalan çocuklara, hafta sonu tatilinde eve götürmeleri için yağ, pirinç, şeker ve un gibi ürünlerin bulunduğu gıda kolisi verdiklerini ifade eden Kılıç, İHH'nin ülke genelinde 4 bin ramazan kolisi dağıtacağını sözlerine ekledi.

Yetimhanede kalan 800 çocuğun katılımıyla yapılan iftarda Pakistan'a özel yemekler, tatlılar ve meyveler ikram edildi.

İftarın ardından yetimhane bahçesinde çocuklar için ramazan eğlencesi düzenlendi.