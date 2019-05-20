Ramazan İHHden Pakistanlı yetimlere iftar
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İHH'den Pakistanlı yetimlere iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (iHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'da yetimlere iftar ve gıda kolisi yardımında bulundu. Pakistan'ın Haripur kentindeki yetimhanede kalan 800 çocuğun katılımıyla yapılan iftarda Pakistan'a özel yemekler, tatlılar ve meyveler ikram edildi. İftarın ardından yetimhane bahçesinde çocuklar için ramazan eğlencesi düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Pakistan'ın Haripur kentindeki yetimhanede kalan 800 çocuğun katılımıyla yapılan iftarda Pakistan'a özel yemekler, tatlılar ve meyveler ikram edildi.
Pakistan'ın Haripur kentindeki yetimhanede kalan 800 çocuğun katılımıyla yapılan iftarda Pakistan'a özel yemekler, tatlılar ve meyveler ikram edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (iHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'da yetimlere iftar ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Pakistan'ın Haripur kentindeki yetimhanede kalan ve eğitim alan çocuklarla yapılan iftara, İHH Pakistan yetkilisi Mücahit Kılıç ile İHH il yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet katıldı.

Kılıç, AA muhabirine, ramazan boyunca yetimhanede kalan 800 civarında çocuğa ve ülke genelinde 3 bin kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Yetimhanede kalan çocuklara, hafta sonu tatilinde eve götürmeleri için yağ, pirinç, şeker ve un gibi ürünlerin bulunduğu gıda kolisi verdiklerini ifade eden Kılıç, İHH'nin ülke genelinde 4 bin ramazan kolisi dağıtacağını sözlerine ekledi.

Yetimhanede kalan 800 çocuğun katılımıyla yapılan iftarda Pakistan'a özel yemekler, tatlılar ve meyveler ikram edildi.

İftarın ardından yetimhane bahçesinde çocuklar için ramazan eğlencesi düzenlendi.

15 ülkeden 50 yetim İstanbul’da buluştu
RAMAZAN
15 ülkeden 50 yetim İstanbul’da buluştu
Gazzede ateşkes yalanlandı

Gazze'de ateşkes yalanlandı

Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı iddia edilmişti.
Kendi evinde ağırladı

Kendi evinde ağırladı

Yıldırım, kendisini iftara davet eden Yılmaz'ı evinde konuk etti.
Tren kaçtı

Tren kaçtı

Erzurumspor, kümede kalma ümitlerini son haftaya bıraktı.
Bir üst sınıfa geçemez

Bir üst sınıfa geçemez

Selçuk, 'seçmeli matematik' dersine ilişkin açıklama yaptı.
Eyfel Kulesi boşaltıldı

Eyfel Kulesi boşaltıldı

Polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Bugün açıklamayacak

Bugün açıklamayacak

'Yedek Üye' itirazını da reddeden YSK, gerekçeli kararını açıklamadı.
54 kişi gözaltında

54 kişi gözaltında

​Şanlıurfa'daki operasyonda Komiser Yardımcısı şehit olmuştu.

Yargıtay sorumlusuna hapis

Yargıtay sorumlusuna hapis

FETÖ'nün yüksek yargıdaki kritik ismi için karar açıklandı.

15 Temmuz'da<br>sorumluluk aldım

15 Temmuz'da
sorumluluk aldım

İsmi, darbecilerin listesinde 'MİT Müsteşarı' olarak geçiyordu.
Polisi görünce<br>tetiği çekti

Polisi görünce
tetiği çekti

​Cezaevi firarisi, bekçiyi rehin alıp mağazada uyudu.
İlk transferini yaptı

İlk transferini yaptı

Şampiyon G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da.
Ölüme davetiye

Ölüme davetiye

Makas atan trafik magandaları ölüme davetiye çıkarıyor.
Alevlerin ardından<br>cinayet çıktı

Alevlerin ardından
cinayet çıktı

​Yangında öldüğü sanılan kadın cinayete kurban gitmiş.
Hem öldürdü<br>hem şikayet etti

Hem öldürdü
hem şikayet etti

​ABD'den geldi, Konya'da iş yeri basıp cinayet işledi.
En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.