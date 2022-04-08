İyi ki varsınız hocam

\"Onların Allah'ı anmalarına vesile olmak benim için çok önemli. Yani bir kuşun kilometrelerce hiç durmadan yiyip içmeden uçtuğunu öğrenen insanlar, daha çok tefekkür ediyor. Rabbimiz, Mülk suresinde; 'Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası havada tutamaz.' buyuruyor. Bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra, kıyı çamur çulluğunun 12 bin kilometre hiç durmadan, yemek yemeden uçtuğunu duymak, Allah'ı anmaya vesiledir aslında. Bizler için yeryüzündeki her şey tefekkür aracıdır.\"<br>