İyilik yayıyor: İyi ki varsınız hocam

21 yıldır Esenyurt Ebu Bekir Camii’nde imamlık yapan Bünya min Akgül’ün yardım eli tüm ilçeye ulaşıyor. Her yıl bayramlarda 500 yetimi giydiriyor, 500 aileye erzak yardımı yapıyor, 570 lise öğrencisini umreye götürüyor. Kozmo- polit ilçede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için çok sayıda kurs açılmasına önayak oldu.
İstanbul Esenyurt’ta ‘yardımsever imam’ olarak tanınan 25 yıllık din görevlisi Bünyamin Akgül, 21 yıldır Esenyurt Ebu Bekir Camii’nde görev yapıyor. Her yıl 500 yetimi bayramlarda giydiren, 500 aileye erzak yardımı yapan, 570 lise öğrencisini dini bilgi yarışması sonucunda umreye götüren ve ilçesindeki kötü alışkanlığa bulaşmış gençleri manevi destekle kurtaran imam Akgül, çalışmalarını anlattı.
KURSLAR AÇTIK
Esenyurt’un kontrolünün çok zor olduğunu kaydeden Akgül, “Esenyurt’ta yaklaşık 250 bin öğrenci var. Çocuklar iyi yönde kanalize edildiğinde kurtarılıyor. Cami merkezli çalışıyoruz gençlik merkezi yaptık. Değerler eğitimi, tekvando, karate, masa tenisi, langırt, dart, boks ve okçuluk kursu bulunuyor. Akşamları Kur’an kursu ve okul derslerine destek kursları düzenliyoruz. Kurslarımızda bin ila bin 200 civarında öğrenci var. Öğrenci sayımız hiç düşmedi. Öğrencilere değişik etkinliklerle çekiyoruz. Futbol maçları, masa tenisi, langırt cuma günleri de kek ve meyve suyu veriyoruz. Gençlerin madde kullanmalarını önlemek için de manevi destek eğitimleri veriyoruz” dedi.
HER AKŞAM İFTAR VERİYORUZ
Gönül işi yaptığını kaydeden Akgül, şunları söyledi: “Bize güvenen insanlar fitre ve fidyelerini veriyor. Evleri ziyarete gidiyoruz takriben her yıl 500 aileyi ziyaret ettik. 500 gıda kolisi, market kart ve 1500 aileye nakit yardımı yapıldı. 500 yetim çocuğu bayramlarda giydirdik ve okul kırtasiye yardımında bulunduk. Biz bir de direkt yardım yapmıyoruz. İşsiz olan vatandaşları cami cemaatinde bulunan esnaf ve iş yeri sahipleriyle buluşturuyoruz. Günlük olarak düzenli bir şekilde evinde çorba pişmeyen 60 kişiye camide iftar veriyoruz.”