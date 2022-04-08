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RAMAZAN HABERLERİ

İyilik yayıyor: İyi ki varsınız hocam

21 yıldır Esenyurt Ebu Bekir Camii’nde imamlık yapan Bünya min Akgül’ün yardım eli tüm ilçeye ulaşıyor. Her yıl bayramlarda 500 yetimi giydiriyor, 500 aileye erzak yardımı yapıyor, 570 lise öğrencisini umreye götürüyor. Kozmo- polit ilçede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için çok sayıda kurs açılmasına önayak oldu.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İyilik yayıyor: İyi ki varsınız hocam
Bünyamin Akgül, 21 yıldır Esenyurt Ebu Bekir Camii’nde görev yapıyor

İstanbul Esenyurt’ta ‘yardımsever imam’ olarak tanınan 25 yıllık din görevlisi Bünyamin Akgül, 21 yıldır Esenyurt Ebu Bekir Camii’nde görev yapıyor. Her yıl 500 yetimi bayramlarda giydiren, 500 aileye erzak yardımı yapan, 570 lise öğrencisini dini bilgi yarışması sonucunda umreye götüren ve ilçesindeki kötü alışkanlığa bulaşmış gençleri manevi destekle kurtaran imam Akgül, çalışmalarını anlattı.

KURSLAR AÇTIK

  • Esenyurt’un kontrolünün çok zor olduğunu kaydeden Akgül, “Esenyurt’ta yaklaşık 250 bin öğrenci var. Çocuklar iyi yönde kanalize edildiğinde kurtarılıyor. Cami merkezli çalışıyoruz gençlik merkezi yaptık. Değerler eğitimi, tekvando, karate, masa tenisi, langırt, dart, boks ve okçuluk kursu bulunuyor. Akşamları Kur’an kursu ve okul derslerine destek kursları düzenliyoruz. Kurslarımızda bin ila bin 200 civarında öğrenci var. Öğrenci sayımız hiç düşmedi. Öğrencilere değişik etkinliklerle çekiyoruz. Futbol maçları, masa tenisi, langırt cuma günleri de kek ve meyve suyu veriyoruz. Gençlerin madde kullanmalarını önlemek için de manevi destek eğitimleri veriyoruz” dedi.

HER AKŞAM İFTAR VERİYORUZ

Gönül işi yaptığını kaydeden Akgül, şunları söyledi: “Bize güvenen insanlar fitre ve fidyelerini veriyor. Evleri ziyarete gidiyoruz takriben her yıl 500 aileyi ziyaret ettik. 500 gıda kolisi, market kart ve 1500 aileye nakit yardımı yapıldı. 500 yetim çocuğu bayramlarda giydirdik ve okul kırtasiye yardımında bulunduk. Biz bir de direkt yardım yapmıyoruz. İşsiz olan vatandaşları cami cemaatinde bulunan esnaf ve iş yeri sahipleriyle buluşturuyoruz. Günlük olarak düzenli bir şekilde evinde çorba pişmeyen 60 kişiye camide iftar veriyoruz.”

Doğa ve hayvan dostu imam duyarlılığıyla örnek oluyor: Çektiği fotoğrafla ödül aldı
FOTOĞRAF 14
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Kandıra ilçesindeki Kabaklar Camisi'nde imamlık yapan ve ilgi duyduğu fotoğrafçılık dolayısıyla 2 yıl önce kuş gözlemciliğine de başlayan Yılmaz, yaklaşık 150 kuş türünü fotoğrafladı.<br>
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Çektiği 3 doğa fotoğrafıyla ulusal bazda ödül kazanan Yılmaz, sokak hayvanlarına destek amacıyla kısa film çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.<br>
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Yılmaz'ın, \"Zeytin\" adını verdiği kediye caminin kapılarını açması, Kur'an-ı Kerim okurken dahi ona şefkat göstermesi, görenlerin dikkatini çekiyor.<br>
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Zehirli yılana benzeyen \"oluklu kertenkele\"nin çiftçiler tarafından öldürülmesi üzerine bilgilendirici afiş hazırlayan Yılmaz, doğa ve hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.<br>
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\"Fotoğraf benim için tefekkür aracı\"<br><br>İmam Fatih Yılmaz, 10 yıldır fotoğrafa ilgisinin olduğunu, daha çok doğa fotoğrafları çektiğini söyledi.
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Son birkaç yıldır kuş gözlemciliğine de yöneldiğini anlatan Yılmaz, \"Kuş gözlemleri yaptım. Kuşları tanımaya başladım. Yaklaşık 150 kuş türünü fotoğrafladım. İzin günlerinde İzmit Körfezi'ndeki sulak alana gidiyorum. Orada kamuflaja yatarak, 2-3 saat içerisinde kuşları gözlemliyorum ve fotoğraflıyorum. Sabah namazından sonra 2-3 saat içerisinde çekmeye çalışıyorum.\" diye konuştu.<br>
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Yılmaz, Bursa'da bir fırıncının sokak hayvanlarına ekmek verdiğini, bunun kısa filmini çekerek insanlarda farkındalık oluşturmak isteğini kaydetti.<br>
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Kedisi Zeytin'in kendisini camide yalnız bırakmadığını, her zaman yanında olduğunu dile getiren Yılmaz, cemaatin de Zeytin'e ilgi gösterdiğini aktardı.<br>
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Yılmaz, fotoğraf çekmenin kendisi için tefekkür aracı olduğuna işaret ederek, \"Doğadaki ayrıntıları fark ettikçe Allah'a olan hayranlığım katbekat artıyor.\" dedi.<br>
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İnsanların da bunun farkında olmasını sağlamak istediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:<br>
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\"Onların Allah'ı anmalarına vesile olmak benim için çok önemli. Yani bir kuşun kilometrelerce hiç durmadan yiyip içmeden uçtuğunu öğrenen insanlar, daha çok tefekkür ediyor. Rabbimiz, Mülk suresinde; 'Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası havada tutamaz.' buyuruyor. Bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra, kıyı çamur çulluğunun 12 bin kilometre hiç durmadan, yemek yemeden uçtuğunu duymak, Allah'ı anmaya vesiledir aslında. Bizler için yeryüzündeki her şey tefekkür aracıdır.\"<br>
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Yaptıklarının gençlere örnek olacağını düşündüğü belirten Yılmaz, \"Benim yaptığım farklı işler onların ilgisini çekiyor.\" ifadesini kullandı.<br>
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Doğa ve hayvan dostu imam duyarlılığıyla örnek oluyor: Çektiği fotoğrafla ödül aldı
Kocaeli'de görevli imam Fatih Yılmaz, kuş gözlemciliği ve hayvanları koruma adına yaptığı projelerle takdir topluyor.


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