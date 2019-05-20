Ramazan Kardeşlik seferberliği için sokak iftarına
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RAMAZAN HABERLERİ

Kardeşlik seferberliği için sokak iftarına

Kardeşlik Seferberliği Gönüllüleri tarafından başlatılan "Yeni bir toplumun inşası için kardeşlik seferberliği" kampanyası kapsamında Üsküdar'da sokak iftarı verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kardeşlik Seferberliği Gönüllüleri iftarı
Kardeşlik Seferberliği Gönüllüleri iftarı

"Bu dünya bizim evimizdir. Bu ülke bizim evimizdir. Hepimiz aynı evin çocuklarıyız. Hepimiz kardeşiz" diyerek yola çıkan Kardeşlik Seferberliği Gönüllüleri,

"Yeni bir toplumun inşası için kardeşlik seferberliği" kampanyası kapsamında Üsküdar'da sokak iftarı verecek.

23 Mayıs'ta yapılacak olan iftar, herkesin katılımına açık olup ücretsiz olacak. Aşhane'nin meşhur çorbası dışında bir menüsü olmayan iftarda dostluk ve kardeşilik paylaşılacak.

7'den 70'e herkes davetli

Üsküdar Selmanağa Cami alanında yapılacak olan iftara "Kardeşlik Seferberliği" sloganıyla yediden yetmişe herkes davet edildi.

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