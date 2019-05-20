Kardeşlik seferberliği için sokak iftarına

"Bu dünya bizim evimizdir. Bu ülke bizim evimizdir. Hepimiz aynı evin çocuklarıyız. Hepimiz kardeşiz" diyerek yola çıkan Kardeşlik Seferberliği Gönüllüleri,

"Yeni bir toplumun inşası için kardeşlik seferberliği" kampanyası kapsamında Üsküdar'da sokak iftarı verecek.

23 Mayıs'ta yapılacak olan iftar, herkesin katılımına açık olup ücretsiz olacak. Aşhane'nin meşhur çorbası dışında bir menüsü olmayan iftarda dostluk ve kardeşilik paylaşılacak.

7'den 70'e herkes davetli

Üsküdar Selmanağa Cami alanında yapılacak olan iftara "Kardeşlik Seferberliği" sloganıyla yediden yetmişe herkes davet edildi.

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