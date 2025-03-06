Kilo almadan sağlıklı beslenin

Ramazan ayı, beslenme düzeni değiştiği için ve bu düzene uygun doğru beslenilmediği zaman enerji düşüklüğü, hazımsızlık, kabızlık, kan şekeri dengesizliği gibi sorunlarla karşılaşılabilecek bir dönem olabilir. Ancak bu süreci hiçbir sağlık sorunu yaşamadan, kilo kontrolü de sağlayarak geçirmek mümkün. Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dyt. Berna Arslan, Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenme ile kilo dengesini koruma hakkında tüyolar verdi.