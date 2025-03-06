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Kilo almadan sağlıklı beslenin

Kilo almadan sağlıklı beslenin

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
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Ramazan ayı, beslenme düzeni değiştiği için ve bu düzene uygun doğru beslenilmediği zaman enerji düşüklüğü, hazımsızlık, kabızlık, kan şekeri dengesizliği gibi sorunlarla karşılaşılabilecek bir dönem olabilir. Ancak bu süreci hiçbir sağlık sorunu yaşamadan, kilo kontrolü de sağlayarak geçirmek mümkün. Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dyt. Berna Arslan, Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenme ile kilo dengesini koruma hakkında tüyolar verdi.

YÜRÜYÜŞE ÇIKILMALI

Ramazan ayında bazı kişilerin kilo aldığını, söyleyen Arslan, “Kilo vermek isteyenler için öncelikle yavaş, kontrollü ve aşamalı yemek yemek önemlidir. Şerbetli tatlılar, kızartmalar ve aşırı unlu gıdalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, uzun süre hareketsiz kalmamak adına iftardan bir süre sonra yapılacak hafif yürüyüşler, sindirimi destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Kilo almak isteyenler de öğünlere zeytinyağı, avokado ve ceviz gibi sağlıklı yağ kaynakları eklemelidir” dedi.



#Aktüel
#Sağlık
#Ramazan

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