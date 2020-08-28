Muharrem ayı nedir: Muharrem ayı ne zaman, önemi ve tarihi nedir?

Hicri yılbaşı olan ve İslam dinindeki önemli aylardan birisi olan Muharrem Ayı 20 Ağustos tarihinde başladı. Muharrem Ayı, İslam dininde önemli aylardan biri. Peygamber Efendimiz bu ay için "Allah'ın ayı" nitelendirmesinde bulunmuştur.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2020'de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyordu. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

FOTOĞRAF 11 Aşure gününde yapılması gereken ibadetleri sizler için hazırladık. İşte aşure gününde yapılması gereken ibadetler… Akrabaları ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönülleri alınır. İlim öğrenilir. Kur'an-ı Kerim okunur ve kaza namazı varsa kılınır. Bol bol istiğfar edilir Sadaka verilir. On Mü'mine selam verilir Gusül abdesti alınır Hasta olan kimse ziyaret edilir. En az bir Mü'mine iftar ettirilir. . Aşure günü nasıl değerlendirilmeli? Aşure gününde yapılacak ibadetler ve edilecek tüm duaları sizin için derledik. Bugün Muharrem ayı içerisinde bulunduğumuz aşure günü. Bu güne özel bazı ibadetler de yer almaktadır. İşte aşure gününde yapılması gereken ibadetler…

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MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

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Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dini eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Resul-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam, 202-203; Ebu Davud, Savm 55; Tirmizi, Salat, 212; Nesai, Kıyamü’l-leyl, 6) Muharrem ayının onuncu gününe de, aşura günü denmektedir. Resulullah (s.a.s.),“Aşura günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffaret olacağını umarım.” (Tirmizi, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Aşura günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resulullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Musa o gün oruç tuttu.’ dediler. Resulullah (s.a.s.) da, ‘Ben Musa’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhari, Savm, 69; Müslim, Sıyam 127; Ebu Davud, Savm, 65) Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. (aşura) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Mütteki, Kenzü’l-ummal, VIII, 570). Bu nedenle aşura günü oruç tutulurken önemli olan aşura gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

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2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMANDIR?

Aşure günü Muharrem ayının 10. gününde kutlanmaktadır. Buna göre Aşure günü 2020 yılı içerisinde Muharrem'in 10. günü olan 29 Ağustos Cumartesi günüdür. Yani 29 Ağustos Cumartesi günü Aşura günüdür.

2020 MUHARREM AYI GÜN GÜN TAKVİMİ

Muharrem ayının 1. günü : 20 Ağustos 2020 Perşembe (Hicri yılbaşı)

Muharrem ayının 2. günü : 21 Ağustos 2020 Cuma

Muharrem ayının 3. günü : 22 Ağustos 2020 Cumartesi

Muharrem ayının 4. günü : 23 Ağustos 2020 Pazar

Muharrem ayının 5. günü : 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 6. günü : 25 Ağustos 2020 Salı

Muharrem ayının 7. günü : 26 Ağustos 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 8. günü : 27 Ağustos 2020 Perşembe

Muharrem ayının 9. günü : 28 Ağustos 2020 Cuma

Muharrem ayının 10. günü : 29 Ağustos 2020 Cumartesi (Aşure günü)

Muharrem ayının 11. günü : 30 Ağustos 2020 Pazar

Muharrem ayının 12. günü : 31 Ağustos 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 13. günü : 1 Eylül 2020 Salı

Muharrem ayının 14. günü : 2 Eylül 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 15. günü : 3 Eylül 2020 Perşembe

Muharrem ayının 16. günü : 4 Eylül 2020 Cuma

Muharrem ayının 17. günü : 5 Eylül 2020 Cumartesi

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Muharrem ayının 18. günü : 6 Eylül 2020 Pazar

Muharrem ayının 19. günü : 7 Eylül 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 20. günü : 8 Eylül 2020 Salı

Muharrem ayının 21. günü : 9 Eylül 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 22. günü : 10 Eylül 2020 Perşembe

Muharrem ayının 23. günü : 11 Eylül 2020 Cuma

Muharrem ayının 24. günü : 12 Eylül 2020 Cumartesi

Muharrem ayının 25. günü : 13 Eylül 2020 Pazar

Muharrem ayının 26. günü : 14 Eylül 2020 Pazartesi

Muharrem ayının 27. günü : 15 Eylül 2020 Salı

Muharrem ayının 28. günü : 16 Eylül 2020 Çarşamba

Muharrem ayının 29. günü : 17 Eylül 2020 Perşembe (Muharrem ayının son günü)

Safer ayının 1. günü : 18 Eylül 2020 Cuma

OYNAT 01:40 Gaziantepli kadınlara aşure yapımı anlatıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) Aşçılık Okulu'nda düzenlenen kursla, kadınlara sütlü ve pekmezli aşure eğitimi verildi.İçli köfteden yuvalamaya, sarmadan kebap çeşitlerine kadar birçok zorlu lezzetin akraba ve komşularla birlikte üstünden kalkan Gaziantepli kadınlar, aşure konusunda da ustasından eğitim aldı.Müzik, el sanatları, kişisel gelişim, bilgisayar gibi 26 alanda 216 branşta eğitim verilen GASMEK'te muharrem ayı dolayısıyla aşure kursu düzenlendi. BiP'te paylaş

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