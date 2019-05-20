Ramazan Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği

Sivas’ta gençler Ramazan davulcusu ve zurnacısından Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’ isimli parçasını çalmalarını istedi, geri çevrilmeyen bu istek ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

Haber Merkezi IHA
Sivaslı Ramazan davulcusu ve zurnacısı
Sivaslı Ramazan davulcusu ve zurnacısı

Sivas’ta birçok ilden farklı olarak Ramazan ayında sahur vakti davulcularla birlikte zurnacılar da sokak aralarında gezerek Sivaslıları sahur için uyandırıyor.

Davul ile zurna birleşince istekler de beraberinde geliyor. Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda Ramazan davulcu ve zurnacılarından genelde Sivas türkülerini çalmalarını isterken, bu yıl gelen istek ve istenen parça türleri de arttı.

Sivas’ın Yahyabey Mahallesinde gençler sahur vakti zurna çalan Rahmi Uyanık ve davulcu arkadaşlarından Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’ isimli parçasını çalmalarını istedi. Gençlerin bu talebi geri çevrilmedi. Ramazan davul ve zurnacıları mahallede adeta mini bir Gürses konseri verdi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.

İstekler arttı

Yaklaşık 15 yıldır zurna çaldığını belirten Rahman Uyanık, bir çok ilde ramazanda sadece davul çalınır. Sivas’ta ise davul ve zurna birlikte çalınıyor. Böyle olunca uyanan hemşehrilerimizden istekler de geliyor. Geçtiğimiz yıllarda genelde Sivas türküleri istenirdi. Bu yıl genç bir arkadaşımız Müslüm Gürses’ten bir parça istedi. Onu kırmadık. Ancak bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu paylaşımdan sonra istekler arttı. Biz de istekleri geri çevirmemeye çalışıyoruz” dedi.

Hakkımı helal etmiyorum
RAMAZAN
Hakkımı helal etmiyorum

Dünyaca ünlü hafızlar Türkiye'de
RAMAZAN
Dünyaca ünlü hafızlar Türkiye'de

15. gün iftar menüsü
RAMAZAN
15. gün iftar menüsü
En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.
Huaweiden kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması
Polisten filmgibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Evdeki isme gözaltı

Evdeki isme gözaltı

Ünlü işadımının evine giren zanlılar kasayı soymuştu.
Koparan yandı

Koparan yandı

'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza.
Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

​Bin 700 rakımlı dağa çıkıp toplanıyor, kilosu 3 TL.
'Patır patır dökülüyoruz'

'Patır patır dökülüyoruz'

Karlov suikastı sanığının avukatına FETÖ'den iddianame.

Galatasaray'a <br>'dev' rakipler

Galatasaray'a
'dev' rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu.

Bekleyin ve görün

Bekleyin ve görün

Huawei yasağının ardından Çin'den önlem uyarısı.
Rusya'ya<br>'İdlib' telefonu

Rusya'ya
'İdlib' telefonu

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İlk seferi için<br> geri sayım başladı

İlk seferi için
geri sayım başladı

​​Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

​Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin ve Japonya...
Atina'da kritik zirve

Atina'da kritik zirve

​Türk ve Yunan heyetleri Ege Denizi için Atina'da buluşacak.
15'inin<br>fiyatı düştü

15'inin
fiyatı düştü

Marketlerdeki fiyat değişimleri incelendi.
249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.