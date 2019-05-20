Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği

Sivas’ta birçok ilden farklı olarak Ramazan ayında sahur vakti davulcularla birlikte zurnacılar da sokak aralarında gezerek Sivaslıları sahur için uyandırıyor.

Davul ile zurna birleşince istekler de beraberinde geliyor. Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda Ramazan davulcu ve zurnacılarından genelde Sivas türkülerini çalmalarını isterken, bu yıl gelen istek ve istenen parça türleri de arttı.

Sivas’ın Yahyabey Mahallesinde gençler sahur vakti zurna çalan Rahmi Uyanık ve davulcu arkadaşlarından Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’ isimli parçasını çalmalarını istedi. Gençlerin bu talebi geri çevrilmedi. Ramazan davul ve zurnacıları mahallede adeta mini bir Gürses konseri verdi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.

İstekler arttı

Yaklaşık 15 yıldır zurna çaldığını belirten Rahman Uyanık, bir çok ilde ramazanda sadece davul çalınır. Sivas’ta ise davul ve zurna birlikte çalınıyor. Böyle olunca uyanan hemşehrilerimizden istekler de geliyor. Geçtiğimiz yıllarda genelde Sivas türküleri istenirdi. Bu yıl genç bir arkadaşımız Müslüm Gürses’ten bir parça istedi. Onu kırmadık. Ancak bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu paylaşımdan sonra istekler arttı. Biz de istekleri geri çevirmemeye çalışıyoruz” dedi.

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