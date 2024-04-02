Sanki aylardır oruç tutuyoruz

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de Ramazan'ın nasıl zor geçtiğini yazdı.

HER YERİ SAVAŞIN GÜRÜLTÜSÜ SARDI

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çadırda yaşayan Hüsnü Cebrail, sokaktan yemek toplamaya çalıştıklarını belirterek "Bulabildiğimiz her şeyi kullanıyoruz" dedi. 58 yaşındaki Filistinli, "Sanki aylardır oruç tutuyormuş gibi aç ve susuz kaldık" ifadelerini kullandı. WSJ'nin haberinde, Gazze'deki durum şöyle anlatıldı: "Ramazan neşesini çağrıştıracak çok az şey var. Birçok cami hava saldırılarıyla yerle bir edildi. Sokaklarda yetimler dolaşıyor. Halk İsrail ordusunun dikkatini çekmemek için kamusal alanlarda toplanmaktan kaçınıyor. Ezan sesleri yerini büyük ölçüde savaşın gürültüsüne bıraktı."

MERCİMEK BİLE YOK

24 yaşındaki Sarah Ghalayini, "Ramazan'daymışız gibi hissettirecek hiçbir şeyimiz kalmadı" derken, İsrail'in bombardımana tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki damar cerrahisi bölüm başkanı Taysir Tanna ise şunları söyledi: "İftarda, savaştan önce yenmez diye düşündüğümüz ebegümeci ve diğer otları bol bol yiyoruz. Şansı yaver gidenler mercimek de buluyor. Savaştan önce en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olan ve genellikle hapishanelerdeki mahkumlara verilen mercimek bile artık neredeyse hiç bulunmuyor."

Bütün aile Gazze için ekmek yapıyor

Gazze'de El-Naur ailesi ekmek temin edemeyen Gazzeliler için ailecek fırında çalışıp ekmek üretmeye çalışıyorlar. Gazzeli Nabil El-Naur, "Biz bu ekmek fırınını, İsrail saldırılarında ekmek temin edemeyen kuzey Gazze'de yaşayan vatandaşlarımıza ekmek ulaştırmak için çalıştırıyoruz. Burada ekmek yapmak için odun bulunmuyor, bende fazlaca para vererek ekmek yapmak için odun temin ettim. Bütün ailemle birlikte çalışarak, tek amacımız Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırmak" diyor.

Her şeye rağmen biz buradayız

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Refah kentindeki Taha Hüseyin okuluna sığınan ailelere, toplu iftar programı düzenledi. Gazzeliler, okulun bahçesinde kurulan yer sofralarında oruçlarını açtı.

KALBİMİZ YANIYOR KALBİMİZ EKSİK

İftara katılan bir Gazzeli, "Kalbimiz yanıyor, kalbimiz eksik. Kardeşlerim, kuzenlerim ve bir çok tanıdığımı savaşta kaybettim. Ama her şeye inat biz burada sevineceğiz ve buradaki kardeşlerimizle eğleneceğiz" dedi.







