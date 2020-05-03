Ramazan Taş şehrin simgesi Mardin Ulu Camii
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii

Mardin camilerinin en eskisidir. Şehir merkezinde, kale eteklerindeki Zinciriye Medresesi'nin alt tarafında, adını verdiği mahallededir. İlk inşası bilinmemekle birlikte 1176 tarihinde var olduğu kayıtlarda geçiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin camilerinin en eskisi olan Mardin Ulu Cami'nde, 16 değişik kitabe bulunuyor.
Mardin camilerinin en eskisi olan Mardin Ulu Cami'nde, 16 değişik kitabe bulunuyor.

Mardin camilerinin en eskisidir. İlk inşası bilinmemekle birlikte 1176 tarihinde var olduğu kayıtlarda geçiyor. Minare kaidesindeki 1176 tarihli kitabeye göre, Diyarbekir Meliki 2. Kutbüddin İlgazi tarafından yaptırıldığı yazıyor. Avlu duvarındaki kitabede ise 1186 yılında Artuklular'dan Hüsameddin Yavlak Arslan'ın adı yer alıyor. 16 değişik kitabesi bulunan yapı, Artuklu ve Akkoyunlu dönemine ait izler taşıyor. 1400'de Timur istilâsında zarar gören ve bir minaresi yıkılan cami Akkoyunlu ve Memlükler zamanında onarılmış. Osmanlı döneminde de ciddi tamiratlar gören yapı, en son 2010 yılında restore edildi. Çarşı içindeki binalar arasında sıkışıp kalan cami, bütün Artuklu yapıları gibi avlulu olarak tasarlanmış. Avlunun etrafında sıralanan değişik mimarili yapılar farklı zamanlarda inşa edilmiş. Dikdörtgen kesitli kalın taş payelerle mihraba paralel üç nefe ayrılan camiye avludan dört kapıyla giriliyor. Doğu ve batıdan iki kapıyla girilen avlunun kuzeyinde geleneksel Artuklu çeşmesi bulunuyor. Eyvan içindeki çeşme insan ömrünü simgeliyor. Su, kaynağından doğuyor ve küçük havuzda çocukluk günlerini tamamlayıp daha büyük olan ikinci havuza doluyor. Oradan da mezar şeklindeki üçüncü havuza, kaçınılmaz sona akıyor. Bir başka anlatımla da hayatı simgeleyen büyük havuzdan çıkıp gidiyor.
Çeşmenin şekli, suyun geniş ve dar kanallardan (yavaş ve hızlı) akışıyla insan ömrü anlatılmış. Benzetme hoş, felsefe derin. Mardin'deki medreselerin ve avlulu camilerin hepsinde bu filozof çeşmeden var.

Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Bütün Artuklu yapıları gibi ulu cami de avlulu olarak tasarlanmış. Avlunun etrafında sıralanan değişik mimarili yapılar farklı zamanlarda inşa edilmiş.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Enine dikdörtgen plânlı, mihrap önü kubbeli camiye avludan dört kapıyla giriliyor.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Caminin dilimli mihrap önü kubbesi ve Mezopotamya ovası.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Cami avlusundan bir kesit.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Eyvan içindeki geleneksel Artuklu çeşmesi. Su, kaynağından doğuyor ve küçük havuzda çocukluk günlerini tamamlayıp daha büyük olan ikinci havuza doluyor. Oradan da mezar şeklindeki üçüncü havuza, kaçınılmaz sona akıyor. Bir başka anlatımla da hayatı simgeleyen büyük havuzdan çıkıp gidiyor. Çeşme ve su insan hayatına benzetilmiş. Çeşmenin şekli, suyun geniş ve dar kanallardan (yavaş ve hızlı) akışıyla insan ömrü anlatılmış. Benzetme hoş, felsefe derin. Mardin'deki medreselerin ve avlulu camilerin hepsinde bu çeşmeden var.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Çeşme eyvanından şadırvan ve camiye bakış.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Batı kapı eyvanından avluya bakış.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Mardin'in simgesi
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Avlunun kuzeydoğu köşesinde bulunan minarenin uzun kare kaidesinin üst bölümü ile silindirik gövdesi sonradan yapılmış.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Minare kaidesinin güney cephesinde Bursa kemeri içinde satrançlı kûfî harflerle yazılmış kabartma kitabe ile üzerinde yapımla ilgili iki ayrı nesih kitabe bulunuyor.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Minarenin papuç kısmının her yüzünde kemer içlerinde satrançlı kûfî harflerle kabartma olarak yazılmış kelime-i tevhid panoları görülüyor.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Minarenin papuç kısmında yer alan satrançlı kûfî harflerle kabartma olarak yazılmış kelime-i tevhid panosu.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Avlunun doğu duvarında yer alan kitabeler.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Cami harimi, dikdörtgen kesitli kalın taş payelerle mihraba paralel üç nefe ayrılmış.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Dikdörtgen kesitli taş payelerle üç nefe ayrılan cami harimi.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Niş alınlığı Artuklu süslemelerini barındıran mihrap ve ahşap minber.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Mihrap alınlığındaki Artuklu süslemeleri.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Mihrabın solunda bir Sakal-ı Şerif bölümü bulunuyor.
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Minber kanadı
Taş şehrin simgesi: Mardin Ulu Camii
Minber kanadından detay.
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.
DSÖden Türkiyeye övgü

DSÖ'den Türkiye'ye övgü

"Türkiye koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Her şeykaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.
Rusya'da kabus

Rusya'da kabus

Virüs son 24 saatte resmen sıçrama yaptı.
Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

ABD'de koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
48 metre kaldı

48 metre kaldı

​Bitiğinde dünyanın en büyüğü olacak.
TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

Yan yola uçan araç paramparça oldu, 1 kişi öldü.
Süper Lig'e <br>adı verilsin

Süper Lig'e
adı verilsin

​Yeni sezon için 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' önerisi.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Tüm ovayı<br> istila ettiler

Tüm ovayı
istila ettiler

​Her şeyi yiyerek yok etmeye başladılar.
Tek umut kaldı

Tek umut kaldı

​Define kazısında yok olmuştu.
F.Bahçe'den<br>teklif aldı mı?

F.Bahçe'den
teklif aldı mı?

Jesus, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bir ülke daha<br> sipariş verdi

Bir ülke daha
sipariş verdi

​Madagaskar'ın geliştirdiğini iddia ettiği Kovid-19 bitkisel ilacına talep artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.