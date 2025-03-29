Tuz hakkı: Bayram sabahlarını taçlandıran gelenek

Zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı geleneği olan Tuz Hakkı geleneği son zamanlarda yeniden hatırlanarak hayat buluyor. Yazar Fadime Aşık bu kıymetli Osmanlı geleneğini anlatarak bu geleneğin Fas gibi bazı İslam ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanıldığını vurguladı.





EV HANIMLARINA KÜÇÜK BİR JEST

Ramazan boyunca yemeğin tadını tuzunu oruçlu olduğu halde ayarlayan hanımlara verdikleri emek ve sabrı takdir etmek için hediye verilmesini küçük bir jest olduğunu belirten Yazar Fadime Aşık, bu gelenekten şöyle bahsediyor: "Geleneksel olarak erkekler bayram sabahı namazdan döndüklerinde eşlerinin hazırladıkları kahvenin içine altın bir yüzük veya başka bir değerli hediye bırakırlardı. Bu hediye, 30 Ramazan boyunca yemeğin tadını tuzunu oruçlu olduğu halde ayarlayan hanımlara verdikleri emek ve sabrı takdir etmek için yapılan küçük bir jest olarak görülürdü" dedi.





FAS’TA UYGULANAN BİR GELENEK

Bazı İslam ülkelerinde yaygın olarak uygulanan tuz hakkı geleneği hakkında Aşık, "Bugün tuz hakkı geleneği özellikle Fas gibi bazı İslam ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor. Bayram sabahında Faslı erkekler bayram namazı için camiye giderken, kadınlar da evde çocukların yeni kıyafetlerini giydirmenin yanı sıra evde tütsü yakıp, sofraları süsleyecek çeşitli yiyecekleri hazırlar ve bayramlık giysilerini giyerler. Erkekler bayram namazından döndükten sonra ise eşlerinin ikram ettiği kahve içtikleri fincana yüzük veya altından yapılmış herhangi bir hediye koyarlar" şeklinde konuştu.





EŞLER ARASINDAKİ MUHABBETİ ARTIRIYOR

Türkiye’de ise son yıllarda yeniden popülerleşmeye başlayan bu gelenek, sosyal medyanın da etkisiyle eşler arasında sevgi ve takdir duygusunu pekiştiren anlamlı bir ritüele dönüşmüş durumda. Aşık, Türkiye’deki bu dönüşümü şu sözlerle anlatıyor: "Ülkemizde ise tuz hakkı merak uyandırıp tekrar hayat bulmaya başlayan geleneklerden oldu. Son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla adını tekrar duyuran tuz hakkı eşler arasında minnet duygusunu arttırmayı, muhabbeti, takdir edilmeyi ve küçük hediyeleşmeler ile gönül almayı farklı bir gelenek ile sürdürmeye devam etmektedir."



