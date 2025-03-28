Mescid-i Aksa'da itikaf

İslam'ın en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son 10 gününü ibadetle geçiren Filistinliler, Aksa'yı yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak Gazze'nin kurtuluşu için dua etti. Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilere değil tüm İslam alemine ait olduğunu vurgulayarak bu yıl Ramazan'ı buruk geçirdiklerini, Gazze için dua ettiklerini söyledi. Oğlu Yusuf ile itikafa girdiğini aktaran İsrail vatandaşı Filistinli Muhammed Masarve, 2000'den itibaren bu ibadeti gerçekleştirdiğini anlattı. Masarve, şunları söyledi: "Kalbimiz Gazze'deki kardeşlerimizle. Acı duyuyoruz, kalplerimiz kırık. Batı Şeria'daki kardeşlerimiz buraya gelemiyor. Burada Gazze'den, Batı Şeria'dan kardeşlerimizin olduğu günleri özlüyoruz. Bu yıl görüyorsunuz Batı Şeria'dan sadece 50 yaşın üzerinde insanlar var. Gençlerimiz aramızda değil. Tam bir mutluluk yok. Allah bizleri kurtarsın." İsrail vatandaşı Filistinli genç veteriner Kuteybe Tayye de Aksa'nın avlusuna kurdukları çadırda arkadaşlarıyla bu yıl ikinci defa itikafa girdiğini belirterek günlerini namaz ve ibadetle geçirdiğini dile getirdi. Tayye, bu yıl Gazze'deki Filistinlilerin kurtulması için dua ettiklerini ifade etti.