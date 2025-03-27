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Soydaşlar Edirne’de buluştu

Soydaşlar Edirne’de buluştu

Saliha Engin
04:0027/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Organizasyonda, 11 Balkan ülkesinden gelen soydaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.
Organizasyonda, 11 Balkan ülkesinden gelen soydaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nca Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Edirne İftarı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda, 11 Balkan ülkesinden gelen soydaşlar iftar sofrasında bir araya geldi. Ezan okunmasıyla meydandaki 6 bine yakın kişi iftar yaptı. İftar programında konuşan Yılmaz, Balkan ülkelerindeki soydaş ve akraba topluluklarla geçmişten bugüne bölgede kurdukları gönül birliğinin ortak tarihin en kıymetli miraslarından biri olduğunu söyledi.


EVLAD-I FATİHAN’DAN SELAMLAR

Edirne Vali Yunus Sezer de Selimiye'nin gölgesinde farklı ülkelerden gelen misafirlerle gönül sofrası kurulduğunu söyleyerek Büyük Selimiye İftarı'nın ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da Evlad-ı Fatihan Kosova'dan selamlarını getirdiğini söyleyerek, “Edirne'de düzenlenen bu iftar bizlere ayrı bir güç ve kuvvet vermektedir. Bugün Balkanlar'daki huzur, Balkanlar'daki barış ancak bizlerin bir araya gelmesiyle ancak anavatanımızın gölgesinde bir araya gelmemizle mümkün olacaktır” dedi.


#Ramazan
#Edirne
#iftar

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