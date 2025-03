Ramazan Mektupları: Kalbe Dönüş Azığı

Dürdane İsrâ:

Sözün efsunundan uyanmak... Hakiki kelamı işitmenin ilk mertebesi. Söz, üstelik yaratıcı her eylem gibi yazgının köşe taşlarından. Onu her anlamda mecazlara boğmak, bütünüyle beyhude kelama dönüştürmek kendi yazgımızı da boğuyor, insanı dışı incelikle süslenmiş içiyse yine kendi boşluğuna gebe matruşkalara dönüştürüyor... Bu efsundan insan nasıl uyanır Tuba? Hakikatle bir defa yaralanmamışsa, nasıl uyanır? "Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin / İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su." Fuzuli, Su Kasidesi'nde ne derin ve öz anlatmış bunu. İnsan, lisanı sıdk'a ancak dil-i mecruh'la yani yaralanmış bir dille uyanır. Dili dahası kalbi iyileştirmek üzere yaralayan, yalan değil, hakikattir çünkü. Dil, perdelese bile yaralayamaz hakikati. Aksine hakikat, bir peykân yani bir mızrak ucu gibi hayale dalmış dili acıtır, sıçratır uykusundan onu. Tıpkı yarası olan kimsenin suyu ihtiyatla içmesi gibi, dilde bundan böyle korkuyla, hassasiyetle söyler her sözü. Sadra şifa olacak söz de yine bu raddeden sonra ilham oluyordur insana, Allahualem.