Ramazan Mektupları: Kalbe Dönüş Azığı

Dürdane İsrâ:

Bir gece, yazmakla yaşamak arasındaki riyanın o derin rüyasından sıçrayarak uyandım. Ve kendimi edebiyattan nefret etmiş halde buldum. Ne şiir ne roman ne lafz ne mecaz. Tesellisi de kendisi gibi, “karnından konuşan kol bebeği…” Dilim tutuk, bildiğim tek yerin zeminini yitirmiş halde odama kapandım. Kitaplığımı karşıma aldım ve yalnız Kur'an'ı açtım. Açar açmaz: Şuara, 225. Eyvah, dedim. Eyvah! “Bunlar her vadide” ben de o vadide. “...şaşkın şaşkın dolaşırlar” ben de öyle. “Ve gerçekten yapmadıkları şeyi anlatır dururlar…” Eyvah. Ne yapmalı, yazmamak mümkün mü? Tutmak gibi nefesini. Bırakmalı mı, yazı yaşamın önüne geçsin. Yalanın hakikatine mi sığınmalı? Çaresiz baştan başladım. "Ben okuma bilmem ki" der gibi, korkulu bir çaresizlikle, tenzih ve takdisle, en baştan... O zaman aynı surede bir başka ayetle ilk defa gerçek manada karşılaştım. Şuara, 84'te İbrahim Aleyhisselam şöyle dua ediyordu: "...ve bana sonrakiler içinde bir lisanı sıdk ver." Benim "söz"le hakiki karşılaşmam işte bu ayet vesilesiyle oldu. Demek ki dedim, o vadide, birçok kelam beyhude, ama İbrahim gibi bir nadide, diller içinde bir başka dil, gerçekler içinde başka bir gerçek dileyen, Hz. İbrahim gibi yakarabilirim ben de: Bana, dosdoğru, sâdık bir lisan ver ve onunla anılmayı nasip et. Ne yaşamım onu yalanlasın ne de yazım onu karalasın...