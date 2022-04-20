Osmanlı mutfağından kalan "revani tatlısı"

Türk mutfağındaki en eski lezzetlerinden olan revani tatlısı, şerbetli tatlılar arasında oldukça rağbet görüyor. İşte, enfes revani tatlısı tarifi....

REVANİ TATLISI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM REVANİ TATLISI TARİFİ

1. ADIM: Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Derin bir tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır ve soğumaya alınır.

2. ADIM: Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.

3. ADIM: Üzerine sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.

4. ADIM: Hoş bir koku ve tat vermesi için 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyerek karışıma ekleyin.

5. ADIM: Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.

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6. ADIM: Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökün.

7. ADIM: 170°C fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.

8. ADIM: Fırından çıkarılan keki kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.

9.ADIM: 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre süslenerek servis edilir.

REVANİ TATLISI MALZEMELERİ

-3 adet yumurta

-1 çay bardağı toz şeker

-1 çay bardağı ayçiçek yağı

-1 su bardağı irmik

-1,5 su bardağı un

-1 su bardağı yoğurt

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-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilin

Şerbeti için:

-2,5 su bardağı toz şeker

-3 su bardağı su

-1/2 adet limon suyu

Servisi için:

-2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

REVANİ TATLISI TARİFİNİN YAPILIŞI

Tatlının şerbetini hazırlamak için; 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye aktarın. Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ılınması için ocaktan alın. 3 yumurta bir kabın içerisine aktarın. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı irmiği de ekledikten sonra tekrar karıştırın. Son olarak 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün. Yağlanmış fırına dayanıklı kalıbın içerisine hazırladığınız revani karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra oda sıcaklığında soğumuş şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin. Ardından bıçak yardımıyla revaniyi dilimleyin. Dilimlediğiniz ılık tatlıya rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirip servis edin. **Afiyet olsun!

REVANİ TATLISI TARİFİNİN HAZIRLIK VE PİŞME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

8 dilim revani tatlısı için hazırlama süresi 35 dakika, pişirme süresi 35 dakikadır.

REVANİ TATLISI KAÇ KALORİDİR?

1 dilim revani 590 kaloridir.

REVANİ TATLISI TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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REVANİ TATLISI YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Şerbetin kıvamını anlamak için; şerbete bir kaşık sokup çıkartınız. Son damlalardan birini parmağınıza damlattığınızda damla yayılmıyorsa şerbet ideal kıvamına gelmiştir. Tatlının daha kabarık gözükmesi için; büyük bir fırın kabı kullanılmaması önerilir.

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