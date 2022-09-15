Son dakika: Rusya'dan Avrupa Birliği'ne gaz resti!

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 ve Avrupa Birliği’nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler” demişti. Almanya’da Kuzey Akım 2’nin açılması için protestolar yapıldığına işaret eden Putin, “Tüketicilerin bu talebini paylaşıyoruz, hemen yarın hattı faaliyete geçirebiliriz ancak Kuzey Akım 2’ye yönelik yaptırımları biz uygulamıyoruz. Amerikalıların baskıları yüzünden yaptılar. Eğer gerekirse Kuzey Akım'ı faaliyete geçirebiliriz.” diye konuşmuştu.

REKLAM