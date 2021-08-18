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Sac tava tarifi: Sac tava nasıl pişirilir, hangi malzemeler konulur?

Kırmızı et ve çeşitli sebzelerin tavada yapılması ile özetlenebilecek olan meşhur lezzetlerden sac tava yapımı oldukça pratiktir. Sac tavanın özelliği derin sac tavalarda pişirilmesidir. Sebze çeşitliliği ve baharat çeşitliliği tamamen kişiye özgü olan sac tavanın tüm detayları tarifi haberimizde... Peki, sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri, ölçüsü, yapılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sac tava tarifi: Sac tava nasıl pişirilir, hangi malzemeler konulur?
sac tava

'Sac kavurma' olarak da bilinen bu yemek, ismini sac adı verilen derin tavalardan almaktadır. Kalabalık sofraların vazgeçilmezi olan sac tava, isteğe göre dana veya kuzu etiyle hazırlanabilir. İşte lezzetli sac tava tarifi...

SAC TAVA TARİFİ

MALZEMELER

400 gram kuşbaşı dana eti

50 gram kuyruk yağı (arzuya göre)

4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)

4 adet sivri biber(doğranmış)

1 adet kuru soğan(yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞI

Sac tavayı ocakta ısıtın. Sıvı yağ ile birlikte soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Sivri biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin. 2 dakika kavurduktan sonra kuşbaşı etleri ve arzuya göre kuyruk yağını da ekleyip, etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Etler suyunu salıp çektikten sonra sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekleyip 3 dakika kadar bu şekilde kavurun ve ardında kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Orta ateşte 5 dakika domateslerin pişmesini sağladıktan sonra, kısık ateşte de yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeye bırakın ve ocaktan aldıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edin. Sevdiklerinizle afiyetle yiyin.

ŞEHRİYELİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)

Tuz

Yapılışı

Pirinçler bol su ile yıkanarak, ılık tuzlu suda yarım saat kadar bekletilir.

Bu süre sonunda, tuzlu suyu akıtılır ve pirinçler sudan geçirilerek, tüm suyu süzdürülür.

Pilav tenceresinde tereyağı eritilir, sıvı yağ da eklenerek üzerine arpa şehriyeler eklenir.

Şehriyenin rengi dönene kadar kavrulur.

Pirinçler ilave edilerek, 2-3 dk daha kavrulur.

Üzerine sıcak su eklenir ve tuzu ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılarak, yüksek ateşte fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar, yani pirinçlerin üzerinde su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın ve tamamen suyu çekene kadar pişirin. (Yazının devamında süreler ile ilgili detaylı açıklamayı bulabilirsiniz.)

Ocaktan aldıktan sonra, üzerine havlu kağıt koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin.

Pilavı güzelce karıştırdıktan sonra sac tavanın yanında servis yapabilirsiniz.

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