Efendimiz (s.a.v)'in bir yudum su olsa da sahur yapınız dediği sahurla ilgili ayet ve hadisler...

SAHUR NEDİR?

السحور Sehûr, sühûr, dinî bir terim olarak; oruç tutmaya hazırlık yapmak üzere fecrin doğuşundan (imsaktan önce) önce yenen yemeğe dediğimiz sahur kelimesi; Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde ve çok sayıda hadiste geçmektedir.

* "Allah'ın rızası ve cennet nimetleri, sabredenlerin, doğruluktan şaşmayanların, Allah'ın huzurunda boyun bükenlerin, mallarını hayır yolunda harcayanların ve seher vakitlerinde istiğfar edip Allah'a yalvaranlardır."

(Al-i İmran, 17.ayet)

* "Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'an ile teheccüd namazı kıl. Umulur ki rabbin seni Makam-ı Mahmud'a eriştirir."

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(İsra suresi, 79. ayet)

* "Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. ve onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi."

(Zariyat suresi, 15-18. ayetler)

** "Bir yudum su içme ile de olsa sakın onu terk etmeyin. Zira sahura kalkanlara Allah rahmet eder ve melekler de istiğfar ederler."

(Ahmed Bin Hanbel, 3, 12, 44, 99)

** "Bizim orucumuz ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir."

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(Müslim, Siyam 46; Ebu Davud, sıyam 15; Tirmizi, Savm 17; Nesai, Sıyam 27)

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** Teheccüd namazı ile ilgili Resulullah buyurdular: "gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah'a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır."

(Tirmizi, Deavat, 101)