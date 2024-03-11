Sakarya'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Sakarya akşam ezanı, akşam namazı ve Sakarya namaz vakitleri haberimizde.
Sakarya iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?
Sakarya imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Sakarya namaz vakitleri ve Sakarya imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Sakarya'da ilk iftar saat kaçta 2024?
Sakarya'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:07'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.
Sakarya'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?
Sakarya'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:25'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.
2024 ilk iftar ve son iftar hangi illerde yapılacak?
İlk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.
En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?
Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
Sakarya'nın Tarihi
Sakarya'nın tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bölge, tarih boyunca Frigyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Sakarya, özellikle Osmanlı döneminde önemli bir tarım ve ticaret merkezi olmuştur.
Sakarya'nın Coğrafi Konumu
Sakarya, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alır. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Bilecik gibi illerle komşudur. Sakarya, Sakarya Nehri'nin kıyısında ve Marmara Denizi'ne yakın bir konumda bulunur.
Sakarya'nın Nüfusu
Sakarya, Türkiye'nin büyük şehirlerinden biridir. 2022 yılı itibarıyla nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Şehir, sanayi, tarım, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Sakarya'nın Posta Kodu
Sakarya'nın posta kodu 54XXX'dir. Sakarya'nın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.