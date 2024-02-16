Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler öncesinde merak edilen konuların başında sandık görevlisi olmanın ayrıntıları geliyor. Peki, kimler sandık görevlisi olabilir? Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL

Partili üye: 1.044 TL

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU 2024 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Ancak sandık görevlisi başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Başvurular başladığı taktirde haberimiz içerisine eklenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sandık görevlileri iki kategoriye ayrılıyor. İlki siyasi partilerden belirlenen görevlilerdir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçimlerde görev almak için başvuru yapılabiliyor. Devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.







