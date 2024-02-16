Seçim çalışmalarına katılmayacaklar: Küskünler direnişte

CHP’de ekipler arasında kıran kırana geçen aday tespit süreci yeni ekipleşmeler doğurdu. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bir bir tasfiye edildiği aday adaylığı sürecinde Kılıçdaroğlu’nun prensleri ve ona yakın isimlerin büyük çoğunluğu aday gösterilmedi. Bu nedenle bekle gör tutumunu benimseyen partili çoğaldı. Çizik yiyen isimlerin bir gözünün Kılıçdaroğlu’ndan gelecek talimatlarda olacağı konuşuluyor.

Akif Hamzaçebi

DESTEK YOK

Yeni adaylar ile çalışmayı düşünmeyen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ve partiden istifa etmeyen eski belediye başkanları bulunuyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Esenyurt’a aday gösterilmediği için partiden istifa eden eski Genel Sekreter Gürsel Tekin ve Beykoz’da tercih edilmeyen Akif Hamzaçebi gibi isimler seçim çalışmalarına katılmayarak Özel yönetimine karşı pasif direniş gösterecek.

Soyer’den boykot

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı. Törende CHP ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Karaburun'da daha önce ismi aday olarak açıklanan Nurşen Balcı yerine mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ismi açıklandı. Tanıtım toplantısına, aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılmadığı gözlendi.







