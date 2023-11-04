’da küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 80 koyun telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

’da küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 80 koyun telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, I.Y. yönetimindeki 27 ARH 822 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tarlaya kaçan çok sayıda koyun ise çevredeki sürücü ve vatandaşlar tarafından yakalanarak başka bir tıra konuldu.