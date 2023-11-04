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Şanlıurfa’da koyun yüklü tır devrildi: 80 koyun telef oldu

Şanlıurfa’da küçükbaş hayvanları taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı, 80 koyun telef oldu. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tarlaya kaçan çok sayıda koyun ise çevredeki sürücü ve vatandaşlar tarafından yakalanarak başka bir tıra konuldu. Detaylar haberimizde.

14:47 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şanlıurfa’da küçükbaş hayvanları taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Şanlıurfa’da küçükbaş hayvanları taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

’da küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 80 koyun telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

80 KOYUN TELEF OLDU

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, I.Y. yönetimindeki 27 ARH 822 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, 80 koyun telef oldu.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tarlaya kaçan çok sayıda koyun ise çevredeki sürücü ve vatandaşlar tarafından yakalanarak başka bir tıra konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Şanlıurfa
#Şanlıurfa - Gaziantep karayolu
#Şanlıurfa haberleri
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Şanlıurfa’da koyun yüklü tır devrildi: 80 koyun telef oldu